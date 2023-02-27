Щедрый посетитель ресторана оставил официантке 360 тысяч рублей чаевых

В городе Мельбурн, Австралия, щедрый посетитель ресторана поставил официантке по имени Лорен крупные чаевые и довел ее до слез. Об этом сообщает 7 News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Лорен обслуживала столик криптоброкера, владеющего недвижимостью в пригороде Мельбурна на сумму более 120 миллионов австралийских долларов (6,1 миллиарда рублей). Когда посетитель оплатил счет, официантка узнала, что он оставил ей 10 тысяч австралийских долларов (506 тысяч рублей) чаевых. Миллионер пожелал, чтобы Лорен забрала семь тысяч австралийских долларов (около 360 тысяч рублей) себе и раздала оставшуюся сумму коллегам.

По словам официантки, ей потребовалось время, чтобы осознать произошедшее. «Она подошла ко мне вся в слезах и спросила: "Это правда? Это была ошибка, что мне делать?"» — рассказывает ее коллега Шарлотта, добавив, что Лорен усердно работала и заслужила такой подарок.