Мужчина отправился на Эверест ради поисков тела погибшего 20 лет назад брата

Британский предприниматель и телеведущий Спенсер Мэтьюз решил взойти на Эверест, чтобы найти останки погибшего более 20 лет назад родного брата, который погиб при покорении вершины. Об этом пишет Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам британца, отправиться на высочайшую гору мира его побудила фотография, которую прислал его семье неназванный альпинист — на снимке, предположительно, изображено тело его среднего брата Майкла, который погиб при восхождении на Эверест 23 года назад.

О поисках тела брата решили снять полнометражный документальный фильм. В съемках принял участие знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа, которому принадлежит мировой рекорд — мужчина поднялся на все четырнадцать гор-восьмитысячников за шесть месяцев и шесть дней. Картина рассказывает, как команда живет в базовом лагере и проводит поисковые операции.

В 1999 году Майкл Спенсер стал самым молодым британцем, который поднялся на Эверест — ему было 22 года. Все же мужчине не удалось спуститься вниз — на обратном пути команда альпинистов попала в снежный шторм, и Майкл отделился от группы. Британец пропал без вести недалеко от вершины в так называемой «зоне смерти» на высоте более восьми тысяч метров.