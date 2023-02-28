Почему в России отказались от стройбата

Первые строительные батальоны появились в СССР в 1942 году.

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Главной задачей этих военных формирований на тот момент являлась восстановление объектов инфраструктуры, которые были разрушены немецкими завоевателями. Солдаты называли их сокращенно “стройбаты”.

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В 70-х годах данный термин вышел из обихода. В 1980 году количество служащих в составе ВСО (военно-строительный отряд) превышало 300 тыс. человек, что намного больше, чем было морских пехотинцев, солдат ВДВ и пограничников на тот момент.

Почему "срочники" не стремились попасть в "стройбат"

Солдаты ВСО проводили значительно больше времени за выполнением строительных работ, поэтому имели только формальное отношение к воинской службе. При формировании отрядов отбирали юношей различных национальностей, часто выходцев из неблагополучных или бедных семей, а также подростков, которые имели проблемы с законом.

Молодые бойцы не испытывали большого желания попасть в общество, которое состояло из иностранцев и лиц с криминальным прошлым. Поэтому “стройбаты” являлись “лидерами” по количеству случаев дезертирства.

Само советское общество воспринимало данный вид войск неоднозначно ввиду перечисленных выше причин. Про стройбат было сложено множество анекдотов, поэтому проходить службу в таких войсках считалось несолидно. Зачастую солдат отправляли в опасные точки даже при отсутствии военных действий: на ликвидацию последствий катастроф различного характера. В частности, некоторые формирования ВСО были направлены в Чернобыль сразу после взрыва электростанции.

Расформирование строительных батальонов

В 1990 году общая численность военных, служивших в военно-строительных частях при ВС СССР и прочих министерствах и ведомствах составляла свыше 330 тыс. человек. Об этом заявил Главный военный прокурор Катусев А.Ф. на заседании членов КВС СССР в июне того же года. Общественность высказалась против существования данного вида войск, поэтому действующему на тот момент Президенту СССР Михаилу Горбачеву пришлось издать указ о начале ликвидации ВСО.

Согласно этому указу, призыв на службу в военно-строительные части и отряды при гражданских министерствах и ведомствах был прекращен с осени 1991 года. Высвобожденные военнослужащие были направлены на укомплектование ВСО при Минобороны государства. На некоторое время данный процесс был заморожен, но в 1993 году был издан закон, предписывающий продолжение расформирования войск.

На начало 2000-х годов было сокращено свыше 450 тыс человек, служивших в военно-строительных ротах, отрядах и подразделениях. Все сокращенные части были переведены в состав военно-строительных управлений при Минобороны РФ, а также военно-строительных полков в составе Росспецстроя.

Упразднение "стройбатов" при Минобороны

Согласно указу, изданному в 2005 году, был запущен процесс ликвидации ВСО при Министерстве обороны, а также некоторых органов управления Спецстроя РФ. В 2006 году действующий Министр Сергей Иванов заявил, что к концу года все строительные войска при ВСУ РФ прекратят свое существование. Задачи, которые ранее выполнялись служащими этих подразделений, теперь возлагались на подрядные строительные компании, с которыми стало сотрудничать Минобороны.