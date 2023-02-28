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1 час назад

Ольга Коста — вторая после Фриды Кало

Theartnewspaper.ru

Творчество одной из самых знаменитых художниц мексиканского модернизма (после Фриды Кало, разумеется) показывают на ее родине — в Лейпциге.

Ольга Коста — вторая после Фриды Кало
Фото: TheArtNewsPaper.ruTheArtNewsPaper.ru

В Германии творчество уроженки Лейпцига Ольги Косты (1913–1993) практически забыто, зато в Мексике она считается одной из главных представительниц местного модернизма, хотя, разу­меется, уступает в популярности Фриде Кало (работы которой также включены в экспозицию, отражая контекст эпохи).

На самой узнаваемой картине Косты, «Продавщица фруктов» (1951), изображено 58 различных видов плодов, а продавщица сжимает в руке розовую питайю, надрезанную, чтобы обнажить мякоть с семенами.

Работа была выполнена по государственному заказу и призвана продемонстрировать изобилие и богатство страны; когда-то она даже украшала обложки учебников для первоклассников. Сейчас произведения Ольги Косты впервые демонстрируются в Европе, в ее родном Лейпциге.

TheArtNewsPaper.ru

Родители художницы, евреи по происхождению, покинули Украину, бывшую тогда частью Российской империи, еще до Первой мировой войны. Сперва они приехали из Одессы в Лейпциг, где прошло раннее детство Ольги, а затем эмигрировали в Мексику.

Там Коста некоторое время посещала Национальную школу пластических искусств, но осталась главным образом художницей-самоучкой. Во время короткого пребывания в художественной школе она познакомилась с художником и активистом Хосе Чавесом Морадо, за которого вышла замуж в 1935 году.

Выставка и каталог посвящены излюбленным темам художницы: пышные пейзажи, портреты местных жителей, растения, возведенные в ранг скульптуры, и натюрморты

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