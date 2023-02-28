ЧВК «Редан»: кто они такие? Все, что о них известно

Массовые драки в торговых центрах стали причиной задержания подростков по всей России. А связано все это с деятельностью некоей «ЧВК Рёдан», в которую входят подростки.
«Рамблер» рассказывает, что такое «ЧВК Рёдан», с чего все началось и чем это грозит.
В интернет-сообщество «Рёдан» входят фанаты аниме-сериала «Хантер х Хантер», которые 8 марта 1998 года публикуются в журнале Weekly Shonen Jump. По сюжету, персонажи, входящие в преступную группу «Геней Рёдан», выступают антигероями. Другие названия – «Труппа теней» или «Пауки». Поклонники аниме создали несколько групп в соцсетях, самая крупная из них в VK насчитывает около 193 тысяч участников. Аббревиатура ЧВК расшифровывается как частная военная компания и появилось позже в качестве шутки.
Представители молодежной субкультуры любят носить одежду с изображением пауков с двенадцатью лапками, штаны в клетку, черно-белые шарфы и длинные черные волосы.
После первой стычки между подростками в торговом центре «ЧВК Рёдан» заинтересовались СМИ, Следственный комитет и представители власти. По данным некоторых СМИ, в пабликах был замечен националистический контент с призывами нападать на «офников» (представителей околофутбольных движений), мигрантов, людей других национальностей. Сами же любители аниме говорят о том, что они за мир во всем мире и никогда не призывали к насилию, а вместе они собираются, чтобы просто проводить время.
В числе противников «ЧВК Рёдан» были и представители другого интернет-сообщества «ЦБ не мит», что расшифровывается как «Цветной бульвар – не место для встреч». Подростки, поддерживающие это движение, выступают за спорт, высмеивают наркоманов и пьяниц.
Сейчас в пабликах и тех, и других публикуются призывы к примирению и дружбе всех со всеми. Многие паблики и каналы разместили плашку с информацией о том, что они созданы «только с целью юмора» и «не пропагандируют насилие/порнографию/призывы к суициду/надругательства над нациями и другими религиями».
Сообщения, подстрекающие к нападению, по мнению представителей обоих движений, могли публиковать провокаторы. Так, в паблике «ЦБ не мит» сообщение с призывом к расправе опубликовал некий аноним с арабской вязью вместо имени, а в сообществе «Рёдан» призывы к нападению разместил Кир Чвкреданов, предположительно оказавшийся девушкой из Киева. Подобные посты могли быть опубликованы сотнями интернет-троллей, а подростки могли их репостить, а самые отчаянные и последовать призывам.
Во всех этих хитросплетениях предстоит разобраться следственным органам.