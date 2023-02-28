ЧВК «Редан»: кто они такие? Все, что о них известно

Массовые драки в торговых центрах стали причиной задержания подростков по всей России. А связано все это с деятельностью некоей «ЧВК Рёдан», в которую входят подростки.

Фото: Соцсети Соцсети

«Рамблер» рассказывает, что такое «ЧВК Рёдан», с чего все началось и чем это грозит.

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Хронология событий

19 февраля – стычка между подростками в московском торговом центре «Авиапарк». Молодые люди не поделили стулья на фудкорте, позже выяснилось, что конфликт произошел между подростками, представляющим разные молодежные субкультуры — «Цб не мит» и «ЧВК Рёдан».

20 февраля – конфликт в другом торговом центре «Маркос-молл» в Москве. Потасовку сняли на видео, после чего столкновения произошли в торговых центрах Санкт-Петербурга, Тулы, Курска, Новосибирска, Ростова, Ярославля, Казани.

23 февраля – подростки напали на другого несовершеннолетнего, распылили газ из балончика на станции метро «Лубянка». Нападавший оказался участником группировки «ЧВК Рёдан», его заключили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

24 и 25 февраля – повторные столкновения между подростками в «Авиапарке» и «Маркос-молле». За два дня сотрудники правоохранительных органов задержали примерно 350 человек, из которых 319 не достигли совершеннолетия.

Что такое ЧВК «Рёдан»

В интернет-сообщество «Рёдан» входят фанаты аниме-сериала «Хантер х Хантер», которые 8 марта 1998 года публикуются в журнале Weekly Shonen Jump. По сюжету, персонажи, входящие в преступную группу «Геней Рёдан», выступают антигероями. Другие названия – «Труппа теней» или «Пауки». Поклонники аниме создали несколько групп в соцсетях, самая крупная из них в VK насчитывает около 193 тысяч участников. Аббревиатура ЧВК расшифровывается как частная военная компания и появилось позже в качестве шутки.

Представители молодежной субкультуры любят носить одежду с изображением пауков с двенадцатью лапками, штаны в клетку, черно-белые шарфы и длинные черные волосы.

Соцсети

Как развивается ситуация

После первой стычки между подростками в торговом центре «ЧВК Рёдан» заинтересовались СМИ, Следственный комитет и представители власти. По данным некоторых СМИ, в пабликах был замечен националистический контент с призывами нападать на «офников» (представителей околофутбольных движений), мигрантов, людей других национальностей. Сами же любители аниме говорят о том, что они за мир во всем мире и никогда не призывали к насилию, а вместе они собираются, чтобы просто проводить время.

В числе противников «ЧВК Рёдан» были и представители другого интернет-сообщества «ЦБ не мит», что расшифровывается как «Цветной бульвар – не место для встреч». Подростки, поддерживающие это движение, выступают за спорт, высмеивают наркоманов и пьяниц.

Сейчас в пабликах и тех, и других публикуются призывы к примирению и дружбе всех со всеми. Многие паблики и каналы разместили плашку с информацией о том, что они созданы «только с целью юмора» и «не пропагандируют насилие/порнографию/призывы к суициду/надругательства над нациями и другими религиями».

Сообщения, подстрекающие к нападению, по мнению представителей обоих движений, могли публиковать провокаторы. Так, в паблике «ЦБ не мит» сообщение с призывом к расправе опубликовал некий аноним с арабской вязью вместо имени, а в сообществе «Рёдан» призывы к нападению разместил Кир Чвкреданов, предположительно оказавшийся девушкой из Киева. Подобные посты могли быть опубликованы сотнями интернет-троллей, а подростки могли их репостить, а самые отчаянные и последовать призывам.

Во всех этих хитросплетениях предстоит разобраться следственным органам.