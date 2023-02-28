Чем на самом деле дельфины опасны для человека

Вопреки общепринятому мнению, эти морские животные по отношению к человеку в конечном итоге все же остаются зверьми.

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Они сравнительно легко поддаются обучению.

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Но с такой же легкостью могут и убить.

Они просто инстинктивны

Мифы о «человечности» дельфинов навеяны множеством фильмов и телепередач. На самом деле, никаких особых, приближающих к человеку, качеств у этих морских животных нет. Они поддаются дрессуре так же, как, к примеру, собаки, которых, нашпигованных взрывчаткой, в Великую Отечественную отправляли под танки. Важно правильно, с умом, использовать природные качества дельфинов, их инстинкты. Полагаться на животных полностью не следует – истории об их разумности – красивая сказка, не более того.

Почему они убивают

Истории спасения человека дельфинами более известны, чем случаи убийства людей ими же. И в том, и в другом случае дельфины руководствуются отнюдь не «здравым смыслом», а только лишь животным инстинктом. Просто желая «поиграть», дельфин может как спасти тонущего человека, так и потопить его, подобных случаев множество. По мнению ихтиологов, агрессия дельфинов по отношению к людям в последнее время увеличивается – регистрируется все больше случаев, когда эти животные нападают на человека безо всяких на то причин. Стая дельфинов может буквально разорвать одинокого купальщика, если тому доведется оказаться в их компании.

Результаты исследований небезопасного поведения дельфинов по отношению к человеку на Западе начали обнародовать в 90-х годах, когда случаи гибели людей в результате контактов с этими «добродушными и милыми» животными перевалили за сотни. Известны опыты шотландских ученых Бена Вильсона и Гарри Росса, изучавших случаи немотивированных массовых убийств дельфинами «морских свиней».

Выяснилось, что дельфины могут убивать животное «просто так», забавы ради. Дельфины нападают на человека, находясь в состоянии сексуальной агрессии (оно для них свойственно). Перевернуть лодку, «заиграть» до смерти одинокую купальщицу для дельфина обычное дело.

Спасают, но «в своих интересах»

Существует распространенное заблуждение, что дельфины спасают людей от акул. Это тоже легенда, как и предубеждение о спасении тонущего – дельфин просто играет с ним, не более того. В случае с акулами та же самая ситуация – акулы предпочитают не связываться с дельфинами и уплывают, поскольку дельфины потенциально сильные соперники, и зубы у них тоже имеются.Если пловец случайно окажется в зоне охоты дельфинов (на рыбу), животные воспримут его как соперника (такие случаи бывали), и будут выталкивать человека в открытое море, подальше от рыбного косяка.