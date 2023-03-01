Чем примечательна дата 1 марта

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1 марта Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний, Петр III издал "указ о вольности дворянства", Ремингтон начал выпускать пишущие машинки, в Америке взорвали водородную бомбу на атолле Бикини, в России основали космодром "Свободный", а в Казани открыли новое здание кукольного театра "Экият" и студенческий симфонический оркестр консерватории дал первый концерт.

Умерли: один из основателей футуризма Джакомо Балла, мореплаватель Генри Келлетт, поэт Михаил Кузмин, актриса Нина Сазонова, первый гендиректор ОРТ Владислав Листьев.

Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Попали в "Экият"

1 марта 1941 года в деревне Лашманка Черемшанского района родился Наиль Шайхутдинов. После Казанского театрального училища стал актером Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, в котором проработал с 1965 года до самой смерти в 2016-м, сыграв более 200 ролей, очень разноплановых. "Реальное время" писало о спектакле "Шәкүр-карак" ("Шакур-конокрад"), в котором Шайхутдинов предстал в виде ветерана, назначенного на главную роль в фильме о знаменитом Шакуре.

1 марта 1947 года студенческий симфонический оркестр Казанской консерватории дал первый концерт. Консерваторией на тот момент руководил Джаляль Садрижиганов — брат народного артиста СССР, композитора Назиба Жиганова, который был ее первым ректором. А Садрижиганов работал доцентом на кафедре оперной подготовки и дирижером оперного класса с 1946 по 1971 год. Симфонический оркестр является старейшим творческим коллективом учебного заведения, его основали в 1945 году. Первыми руководителями были Салих Сайдашев и Ильяс Аухадеев. В дальнейшем коллектив работал с рядом мастеров оперно-симфонического дирижерского искусства и перенимал традиции различных школ. Сегодня симфонический оркестр исполняет произведения европейских, русских и татарских композиторов.

1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района республики родился раис Татарстана Рустам Минниханов. Большую часть детства и юности он провел в Сабинском районе в поселке Лесхоз, где его отец получил работу. В 1978 году окончил Казанский сельхозинститут по специальности "механизация сельского хозяйства", квалификация "инженер-механик". В 1986-м получил образование в Заочном институте советской торговли (ЗИСТ), как "товаровед высшей квалификации". В 2003-м стал доктором экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1978-м в должности инженера-диагностика в Сабинском райпо. Затем был старшим и главным энергетиком в Сабинском леспромхозе, в 1983-м — председателем правления Сабинского райпо. С 1985 года работал в Арском районе, вначале — председателем правления райпо, в 1990-м — главой райисполкома, в 1992-м — первым замом главы администрации района. В 1993-м возглавил Высокогорский район, в 1996-м стал министром финансов Татарстана, в 1998-м — премьер-министром республики. 25 марта 2010 года избран президентом Татарстана, в 2015-м был переизбран на этот пост.

1 марта 2012 года в центре старинной Суконной слободы торжественно открыли новое здание кукольного театра "Экият". Крупнейший и один из старейших театров кукол в России появился в 1934 году, он был назван "Первый государственный интернациональный театр кукол". Первыми спектаклями стали "Петрушка-октябренок", "Красный Петрушка", "Кошка и Лешка". С 1959 года театр находился в здании церкви Сошествия Святого Духа, а в 2012-м занял собственное помещение на улице Петербургской. Его возвели по инициативе первого президента республики Минтимера Шаймиева. Строительство началось в 2008 году и обошлось в 1,3 млрд рублей. Сегодня здание театра, оформленное в виде сказочного замка-дворца, является популярной достопримечательностью города. В современный репертуар театра входят спектакли разных жанров и стилей на русском и татарском языках и для детей, и для взрослых.

1 марта 2021 года "Реальное время" сообщило, что в Казани возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" по эпизоду с обманом пожилого жителя города группой неизвестных лиц под предлогом заработка на биржевых торгах. Сумма ущерба — 263 тыс. рублей, которые гражданин перевел лжеброкерам. Сайт фирмы он нашел в интернете, увидев рекламу об инвестировании. Позвонив по контактному номеру, попал в руки умелых манипуляторов, которые, воспользовавшись доверчивостью и финансовой неграмотностью человека, выманили сначала 13 тыс. рублей, а потом убедили в необходимости взять в банке кредит на 250 тыс. рублей для продолжения "инвестирования". В процессе в его личном кабинете в приложении лжеброкера появились записи о будто бы купленных им акциях. По прошествии нескольких недель мужчина решил вывести средства, но не смог этого сделать и обратился в полицию.

Недолгая жизнь космодрома "Свободный"

1 марта 1762 года российский император Петр III издал "указ о вольности дворянства", который освободил дворян от обязательной государственной службы. Это один из ключевых законодательных актов непродолжительного правления императора. О желании даровать российским дворянам свободу служить или не служить, а также возможность беспрепятственно выезжать из страны Петр III заявлял еще до вступления на престол. Проект манифеста был подписан 1 марта 1762 года. Согласно ему, впервые в истории России дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы, а также могли самовольно уходить в отставку и выезжать за границу. В то же время от дворян могли потребовать вернуться на службу во время войны. Если в этот момент дворянин был за рубежом, в случае невозвращения ему могли пригрозить конфискацией землевладений. Основные положения манифеста Петра III подтвердились императрицей Екатериной II в "Жалованной грамоте дворянству 1785".

1 марта 1996 года в Амурской области основали государственный испытательный космодром Свободный. Объект функционировал до 2007 года, и за это время здесь запустили лишь пять ракет. Предпосылкой к созданию нового космодрома стал распад СССР, когда на территории России остался только космодром Плесецк, а знаменитый Байконур, основанный на территории Казахстана, оказался за пределами границ государства. Со Свободного впервые запустили ракету-носитель "Старт-1" с космическим аппаратом "Зея". Запуск был осуществлен 4 марта 1997 года. Последующие запуски состоялись в том же 1997 году, а также в 2000-м, 2001-м и 2006 годах. В марте 2007 года космодром решили закрыть. Основными причинами стали малая интенсивность запусков, недостаточность финансирования и сокращение Вооруженных сил.

Взрыв на атолле Бикини

1 марта 1555 года Мишель де Нострдам, он же Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса". Они были оформлены в рифмованные катрены — четверостишия. Кроме того, все предсказания были зашифрованы. Так, катрены создавались сразу на четырех языках, в них почти не было дат, а хронологическая последовательность не была соблюдена. Несмотря на это, исследователи творений Нострадамуса отмечают множество интересных и точных исторических совпадений. В основном критики считают, что его предсказания основаны лишь на личных домыслах и интуитивных прогнозах.

1 марта 1873 года был представлен промышленный образец первой пишущей машинки. Идея создания такого устройства появилась достаточно давно. Так, в 1714 году в Англии вышло королевское распоряжение о создании приспособления для печати текстов. А в 1808 году изобретатель Пеллегрино Турри создал собственную печатную машину. Первой серийно выпускаемой и коммерчески успешной печатной машинкой стало изобретение, известное как Ремингтон №1 (изобретатели — Кристофер Шоулз и Карлос Гидден). В 1868 году машинка была запатентована. Шоулз предложил изобретение популярной фабрике Ремингтона, занимавшейся производством оружия, швейных и земледельческих машин. Одним из первых покупателей машинки стал знаменитый американский писатель Марк Твен.