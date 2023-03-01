Мужчина за 40 лет собрал автографы 500 знаменитостей

Казанский историк и педагог Марат Шакирзянов большую часть жизни собирает автографы политиков, писателей и артистов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Однако это увлечение не сводится к подкарауливанию звезд и випов ради подписи на фото.

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Коллекционер превратил хобби в научный труд, охвативший целую эпоху.

Музей в квартире

Марат Амурович встречает нас в небольшой квартирке, превращенной, как водится, у коллекционеров, то ли в архив, то ли в музейные запасники. Всюду башни из книг и папок, залежи писем, альбомов и фотографий.

Ценный экземпляр коллекции: письмо от величайшей звезды балета Мариса Лиепы. Жалуется на почерк Шакирзянова, но у самого, правда, не каллиграфический. Фото: Александр Эшкинин

- Собирать я начал в 1982 году с концерта "Машины времени" в Казани. Но найти то первое фото уже не смог, - вздыхает он, указывая на неприступные бастионы бумаг. - Почему увлекся? Автограф - документ эпохи, и мне как историку это особенно понятно. Когда пытаешься рассказать о времени молодому поколению, это весьма наглядный материал. С 1988 по 1999 год, пока не защитился, я работал учителем в школе. Мы там создали что-то вроде Музея искусств. И письма известных людей с автографами стали частью экспозиции. Ведь в те времена компьютеров не было, вот я и затеял переписку. Пользовался справочниками Союза писателей СССР, Союза композиторов СССР. Кто только нам не ответил: Михаил Горбачев, Эдвард Радзинский, Никита Михалков, Майя Плисецкая, Георгий Гречко!

Ставьте самовар, Солженицын ответил!

Шакирзянов показывает некоторые письма, и в наш век коротких и ленивых сообщений в мессенджерах видеть их удивительно. Воспринимаются они почти как старинные рукописи. И ведь отвечали всерьез, не отписывались! Вот двухстраничное послание Эдварда Радзинского - искреннее, душевное. А вот небольшое, но пронзительное письмо Мариса Лиепы, отправленное из больницы за неделю до смерти.

Раньше все знаменитости отвечали, не отписывались

- А самая интересная история произошла в 1989 году, - продолжает рассказ коллекционер. - Еду на теплоходе по Волге, читаю интервью с Вадимом Борисовым, литагентом Александра Солженицына. В нем он говорит, что в сентябре летит в Вермонт, чтобы забрать новое произведение Александра Исаевича, которое будут печатать в России. Я пишу ему письмо, а внутрь вкладываю второе - Солженицыну. Рассказываю, что в казанской школе есть такой-то музей, и прошу прислать любую книгу с автографом. И как-то в ноябре по пути домой открываю почтовый ящик, откуда выпадает синий конверт: "Редакция журнала "Новый мир". Открываю, а там "Один день Ивана Денисовича" с автографом! Причем книга была подписана в Париже, потом побывала в США и лишь потом пришла в Россию. Я бегу в школу, к ребятишкам, кричу: "Ставьте самовар, праздник сегодня!"

В монастырь за автографом

Шли годы. Марат Шакирзянов не оставил увлечение. Сейчас в его коллекции 500 автографов, огромное количество писем, визиток, книг с дарственными надписями. Но главное, он хранит в памяти все знакомства с выдающимися современниками. А ради новой встречи и нового автографа как истинный коллекционер готов пойти даже на авантюру.

- Звонит мне как-то накануне Пасхи приятель, тоже собиратель автографов. И говорит, мол, я знаю, есть тут возле одной чувашской деревни женский монастырь, где служит монахиня Иудифь - в миру актриса Любовь Стриженова. Поехали?

Я, конечно, согласился. Мы взяли, как настоящие пилигримы, немного воды и отправились. Сначала, не торопясь, добрались на пригородном поезде до Алатыря, а оттуда на одновагонной электричке (впервые в жизни я такую увидел) доехали до какой-то глухой станции. Там и находился Киево-Николаевский Новодевичий женский монастырь.

Уже началась вечерняя служба. Народу море! Пытаемся всмотреться в монахинь, а они в черном, все на одно лицо. Вокруг все крестятся, а я-то татарин, чувствую себя неловко. Стою, не знаю куда податься. Наконец вышел и на улице поспрашивал сестер, мне бы матушку Иудифь. Сказали, подождите. Стою, вдруг вижу, выходит монахиня, озирается: "Кто меня искал?" А я смотрю на фотографию, где она еще актриса МХАТа, сверяюсь. Звоню приятелю, а он в храме был: "Бегом сюда!"

И вот подошли мы к ней. Я говорю: "Матушка, простите ради бога, а по мирскому можно к вам обращаться?" Она отвечает: "Да, пожалуйста". Робко объясняю: "Любовь Васильевна, вот мы хотели бы, чтобы вы подписали". И протягиваю фотографии. Она удивилась: "Откуда вы взяли эти фото?" Мы разговорились. Я спросил, следит ли она за судьбой своего мужа Олега Стриженова. На что Любовь Васильевна сказала, что интересуется всей театральной жизнью Москвы. И дети к ней часто в монастырь приезжают. Задал еще вопрос: почему приехала подвизаться в такую даль, ведь в Подмосковье много хороших монастырей? А она ответила: "На все воля Божья".

Как взять автограф у звезды?

1. Мало шансов получить автограф у звезды после концерта, там собирается много фанатов.

2. Лучше всего подкараулить знаменитость в отеле. В идеале в момент заезда. Когда артист заполнил все бумаги на ресепшен и пошел к лифту, который все равно придется ждать пару минут. Это твои две минуты.

3. Пока звезда подписывает автограф, можно попросить сделать совместное фото. Скорее всего, не откажет.

4. В общении быть вежливым, не фамильярничать, обращаться только по имени-отчеству. Говорите, как вы любите артиста.

5. Можно сделать небольшой подарок. Я часто дарю татарское лакомство чак-чак.

6. Все заранее подготовить: большое фото звезды для автографа или книгу, если ваш кумир что-то недавно написал.

7. Звезды спорта обычно фотографируются охотно - это часть их имиджа.

Было дело

Довелось Марату Шакирзянову побывать в гостях и у легендарного телеведущего Игоря Кириллова. Раздобыл адрес, позвонил. И, как ни странно, не получил от ворот поворот. А приехал не с пустыми руками - с чак-чаком и тортом. Посидели за чаем, побеседовали.