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1 час назад

Как коты считывают мысли своего хозяина

РИА "ФедералПресс"

Часто коты могут считывать мысли своего хозяина. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Анна Кирьянова.

Как коты считывают мысли своего хозяина
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У человека с котом и кошкой образуется удивительная связь. Так, кот буквально может читать мысли своего хозяина. Вообще животные понимают, когда хозяину плохо, больно, предупреждают об опасности, много таких случаев», – пояснила эксперт.

По ее словам, питомец может за полчаса знать, что хозяин сейчас придет домой. Некоторые связывают это с тем, что человек приходит домой в одно и то же время, но это ведь не всегда так.

Анна Кирьянова добавила, что кошачьем мурлыканьем лечат различные заболевания.

Истории,Анна Кирьянова,
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