Как коты считывают мысли своего хозяина

«У человека с котом и кошкой образуется удивительная связь. Так, кот буквально может читать мысли своего хозяина. Вообще животные понимают, когда хозяину плохо, больно, предупреждают об опасности, много таких случаев», – пояснила эксперт.

По ее словам, питомец может за полчаса знать, что хозяин сейчас придет домой. Некоторые связывают это с тем, что человек приходит домой в одно и то же время, но это ведь не всегда так.