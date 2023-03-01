Ученые выяснили, с кем дружат красные фламинго

По словам доктора Пола Роуза – одного из авторов работы, птицы действительно дружат с теми, кто больше похож на них самих. К примеру, у более смелых особей были более крепкие и постоянные связи с другими смелыми птицами. А покорные птицы, обычно, проводили время с другими покорными фламинго. Индивидуальность фламинго выражается не только в степени агрессии, но и, например, в готовности исследовать.