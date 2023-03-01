Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
2 часа назад

Красные фламинго дружат с теми, кто больше похож на них самих

FBM.ru

Красные фламинго находят себе друзей, которые похожи на них по склонностям характера. Об этом информирует пресс-служба Эксетерского университета.

Ученые выяснили, с кем дружат красные фламинго
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам доктора Пола Роуза – одного из авторов работы, птицы действительно дружат с теми, кто больше похож на них самих. К примеру, у более смелых особей были более крепкие и постоянные связи с другими смелыми птицами. А покорные птицы, обычно, проводили время с другими покорными фламинго. Индивидуальность фламинго выражается не только в степени агрессии, но и, например, в готовности исследовать.

«Совсем как люди, фламинго играют различные роли в обществе в зависимости от их личности» – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что исследование провели представители Эксетерского университета, а также Фонда диких птиц и водно-болотных угодий (WWT). Итоги раскрывают сложную природу сообществ фламинго и могут помочь в управлении стаями в неволе. Пока неясно, почему эта особенность выражена в первую очередь у красных фламинго, но не у чилийских.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий