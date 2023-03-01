Ученые выяснили, с кем дружат красные фламинго

Красные фламинго находят себе друзей, которые похожи на них по склонностям характера. Об этом информирует пресс-служба Эксетерского университета.
По словам доктора Пола Роуза – одного из авторов работы, птицы действительно дружат с теми, кто больше похож на них самих. К примеру, у более смелых особей были более крепкие и постоянные связи с другими смелыми птицами. А покорные птицы, обычно, проводили время с другими покорными фламинго. Индивидуальность фламинго выражается не только в степени агрессии, но и, например, в готовности исследовать.
«Совсем как люди, фламинго играют различные роли в обществе в зависимости от их личности» – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что исследование провели представители Эксетерского университета, а также Фонда диких птиц и водно-болотных угодий (WWT). Итоги раскрывают сложную природу сообществ фламинго и могут помочь в управлении стаями в неволе. Пока неясно, почему эта особенность выражена в первую очередь у красных фламинго, но не у чилийских.