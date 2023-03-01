Князь рассказал о причинах распада "Короля и Шута"

Экс-фронтмен "Короля и Шута" Андрей Князев, известный также как Князь, рассказал, почему культовая группа распалась.
"Могли ли мы дальше вернуть себе стадион и опять отправиться? Да, почему мы этого не сделали? А потому что не собрались, не объединились в этот момент и не сказали себе: "А давайте-ка жахнем еще раз", - приводит слова музыканта Пятый канал.
Дело в том, пояснил он, что группа взяла паузу, которая оказалась губительной. А в июле 2013 года умер второй лидер "Короля и Шута" Михаил Горшенёв (Горшок), и воссоединение стало невозможным.
"Ушли в некую такую вот паузу. Но вот эта пауза, в итоге она и осталась паузой. Точкой, местом разлома", - рассказал Князь. "Мы очень разные, во-первых, наше такое, как бы содружество внутри "Короля и Шута", оно было на базе вот этой нашей с Михой работы, а когда я покинул коллектив, я уже собирал людей, которые для меня комфортны для творческой работы", - добавил Князев, возглавивший после КиШа собственную группу КняZz.
Оставшиеся участники "Короля и Шута" после смерти Горшенёва создали группу "Северный флот", которая существует до сих пор. Князев к ней присоединяться не стал.