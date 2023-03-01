Князь рассказал о причинах распада "Короля и Шута"

"Ушли в некую такую вот паузу. Но вот эта пауза, в итоге она и осталась паузой. Точкой, местом разлома", - рассказал Князь. "Мы очень разные, во-первых, наше такое, как бы содружество внутри "Короля и Шута", оно было на базе вот этой нашей с Михой работы, а когда я покинул коллектив, я уже собирал людей, которые для меня комфортны для творческой работы", - добавил Князев, возглавивший после КиШа собственную группу КняZz.