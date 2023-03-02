Как выглядит собака с самым длинным языком в мире

Бисби из тех псов, которые могут зацеловать буквально до смерти, у него на данный момент самый длинный язык в мире.

Фото: unsplash unsplash

Английский сеттер в свои три года уже попал в Книгу рекордов Гиннесса за язык в 3,74 дюйма, или 9,49 сантиметра.

Хотя хозяева взяли щенка совсем не ради рекордов. Британцы Джей и Эрика Джонсоны впервые увидели питомца на благотворительном аукционе и не смогли пройти мимо.

«Увидев его, мы влюбились. Тем же вечером он отправился с нами домой», — рассказывает Джей.

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Прошло достаточно много времени перед тем, как Джонсоны заметили в щенке нечто особенное.

«Когда он бегает, его язык низко свисает, и однажды моя жена заметила, что это как-то слишком, — вспоминает хозяин пса. — А я думал, что это нормально. Но Эрика захотела доказать, что я ошибаюсь».

Сначала женщина отправила фотографию сестре и отцу, а они пошутили, что собака действительно может установить мировой рекорд. Затем уже профессионалы измерили язык и доказали, что Бисби уникален.