Как прошел первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Вскоре после Второй мировой войны и в самом разгаре холодной войны ВВС США приступили к выполнению беспосадочного кругосветного полета. 2 марта 1949 года был совершен первый беспосадочный полет самолета вокруг земного шара. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Небо было важным полем битвы во время Второй мировой войны, и недавно созданные ВВС стремились показать, что они могут нанести удар по любой точке мира.

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После нескольких неудачных попыток Lucky Lady II, Boeing B-50 Superfortress из 43-й бомбардировочной группы ВВС США, в 12:21 26 февраля 1949 года вылетел в восточном направлении с базы ВВС Карсуэлл недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.

Это была обновленная версия B-29, участвовавшего во Второй мировой войне, и вскоре ее заменил Boeing B-52. Оснащенный пулеметами и дополнительным топливным баком, винтовой самолет имел четыре радиальных двигателя. Его экипаж из 14 человек во главе с капитаном ВВС США Джеймсом Галлахером, включая трех пилотов, работал посменно по 4-6 часов каждый.

Чтобы летать без остановок, Lucky Lady II должен был дозаправляться в полете самолетами KB-29M Superfortress над Азорскими островами, Саудовской Аравией, Филиппинами и Гавайями с использованием системы дозаправки в воздухе с петлевым шлангом.

Lucky Lady II четыре раза дозаправлялся в полете самолетами KB-29M Superfortress.

Борт преодолел 37,7 тысяч километров за 94 часа и 1 минуту и приземлился на базе в 10:31 2 марта, на две минуты раньше запланированного срока. Средняя путевая скорость полета составляла 400 км в час.

Экипаж Lucky Lady II получил специальную награду от властей США. Генерал-лейтенант Кертис Лемей, командующий Стратегическим авиационным командованием, сказал, что этот этот полет имел большое значение, поскольку он доказал, что ВВС могут выполнять бомбардировочные задачи из любой точки США, чтобы достичь «любого места в мире, где требуется атомная бомба».

Рекорд Lucky Lady II был побит в 1957 году, когда реактивный бомбардировщик B-52 совершил полет за 45 часов 19 минут, а еще один B-52 установил рекорд в 42 часа 23 минуты в 1980 году.