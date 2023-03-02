Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

В соцсетях раскритиковали мужчину, который хочет назвать своего ребенка в честь бывшей

Газета.Ru

В соцсетях раскритиковали мужчину, который хочет назвать своего будущего ребенка в честь бывшей подруги, пишет LADBible. Eго супруга тоже не в восторге от этой идеи.

В соцсетях раскритиковали мужчину, который хочет назвать своего ребенка в честь бывшей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал мужчина из США, примерно через 12 недель у него родится дочь. Когда возник вопрос, как назвать ребенка, он поссорился с женой. Всему виной вариант, предложенный им.

«Я встречался с девушкой около шести лет, прежде чем встретил нынешнюю жену. К сожалению, бывшая умерла, и я всегда представлял, как назову ребенка в ее честь», — объяснил американец.

Супруга мужчины отказалась называть дочь в честь его бывшей возлюбленной и устроила скандал. Сам будущий отец не понимает, в чем причина недовольства супруги, и списывает все на ее беременность.

«Честно говоря, я не вижу тут никакой проблемы», — добавил он.

Впрочем, на мужчину ополчилась не только жена, но и пользователи соцсетей.

«Тебе нужно проявлять больше уважения к своей жене и просить ее простить тебя», — пишут комментаторы.

Ранее ученые установили, что микропластик в еде матери нарушает развитие плода.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий