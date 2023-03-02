В соцсетях раскритиковали мужчину, который хочет назвать своего ребенка в честь бывшей

В соцсетях раскритиковали мужчину, который хочет назвать своего будущего ребенка в честь бывшей подруги, пишет LADBible. Eго супруга тоже не в восторге от этой идеи.

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Как рассказал мужчина из США, примерно через 12 недель у него родится дочь. Когда возник вопрос, как назвать ребенка, он поссорился с женой. Всему виной вариант, предложенный им.

«Я встречался с девушкой около шести лет, прежде чем встретил нынешнюю жену. К сожалению, бывшая умерла, и я всегда представлял, как назову ребенка в ее честь», — объяснил американец.

Супруга мужчины отказалась называть дочь в честь его бывшей возлюбленной и устроила скандал. Сам будущий отец не понимает, в чем причина недовольства супруги, и списывает все на ее беременность.

«Честно говоря, я не вижу тут никакой проблемы», — добавил он.

Впрочем, на мужчину ополчилась не только жена, но и пользователи соцсетей.

«Тебе нужно проявлять больше уважения к своей жене и просить ее простить тебя», — пишут комментаторы.