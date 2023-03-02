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1 час назад

Женщина, воссоединившаяся с «первой любовью» через 30 лет, переехала в другую страну, чтобы быть с ним рядом

runews24.ru

Кейт Пимм, 50 лет, и Гюнтер Баер, 57 лет, посылали друг другу любовные письма после своего курортного романа, но никогда не забывали друг о друге.

Женщина воссоединилась с «первой любовью» через 30 лет
Фото: runews24.rurunews24.ru

В прошлом году в эксклюзивной беседе с Mirror, описывая момент их знакомства, Кейт, которой сейчас 50 лет, сказала: "Я увидела его в другом конце зала паба, и между нами мгновенно проскочила искра. Он напомнил мне клавишника из группы a-ha, в которого я была сильно влюблена".

Гюнтеру нужно было уехать из Великобритании, поэтому пара обменялась адресами. В течение последующих двух лет они поддерживали связь, писали письма, обменивались телефонными звонками и иногда приезжали в гости.

Но, решив, что большое расстояние - это слишком, Кейт прекратила их отношения в 1993 году.

Кейт открыла свой бизнес по производству косметики, а у Гюнтера было трое детей. Они оба женились на других людях и позже развелись.

Несмотря на брак, Кейт признается, что так и не смогла забыть свою "первую любовь" и хранит все его письма - а их было отправлено более 100, каждое из которых было подписано "Я все еще люблю тебя".

Именно во время локдауна коронавируса в ноябре 2020 года она снова наткнулась на письма во время поиска рождественских украшений, и эмоции нахлынули снова.

Она не могла перестать думать о нем и решила найти его адрес и отправить ему еще одно письмо.

После этого ей позвонили с немецкого номера, который оказался Гюнтером.

Кейт сказала: "Я сразу узнала его, и его смех. За несколько секунд я почувствовала, что последние 30 лет как будто и не было".

После восьми недель ежедневных видеозвонков Гюнтер прилетел в Великобританию в январе 2021 года.

Гюнтер и Кейт поженились в Баварии в декабре 2021 года.

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