Кем на самом деле было чудовище хафгуфа из скандинавских мифов

Сотрудники Университета Флиндерса изучили содержание мифов и выделили главные черты хафгуфа. Так, в сказаниях утверждалось, что это существо нередко замирало с широко раскрытой пастью, находясь на поверхности воды. В таком положении хафгуф караулил добычу, которой изредка становились даже мореплаватели, пишет издание Planet Today.