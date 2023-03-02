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20 минут назад

Ученые из Австралии выяснили, кем на самом деле было чудовище хафгуфа из скандинавских мифов

Слово и Дело

Австралийские ученые раскрыли тайну ужасного морского чудовища хафгуфа, которое считается одним из самых известных персонажей скандинавских мифов.

Кем на самом деле было чудовище хафгуфа из скандинавских мифов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сотрудники Университета Флиндерса изучили содержание мифов и выделили главные черты хафгуфа. Так, в сказаниях утверждалось, что это существо нередко замирало с широко раскрытой пастью, находясь на поверхности воды. В таком положении хафгуф караулил добычу, которой изредка становились даже мореплаватели, пишет издание Planet Today.

Проанализировав множество связанных с хафгуфом мифов, ученые сделали вывод, что ужасные морские чудовища были обычными китами.

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