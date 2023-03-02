Кем на самом деле было чудовище хафгуфа из скандинавских мифов

Австралийские ученые раскрыли тайну ужасного морского чудовища хафгуфа, которое считается одним из самых известных персонажей скандинавских мифов.
Сотрудники Университета Флиндерса изучили содержание мифов и выделили главные черты хафгуфа. Так, в сказаниях утверждалось, что это существо нередко замирало с широко раскрытой пастью, находясь на поверхности воды. В таком положении хафгуф караулил добычу, которой изредка становились даже мореплаватели, пишет издание Planet Today.
Проанализировав множество связанных с хафгуфом мифов, ученые сделали вывод, что ужасные морские чудовища были обычными китами.