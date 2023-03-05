Существует ли на самом деле подземное море под Москвой

В одно время интернет буквально запестрил материалами о том, что под Москвой находится настоящее и гигантское по своим размерам подземное море. Многие, кто склонен к поиску разного рода указаний на то, что конец света неизбежен и близок, говорили о том, что в свое время столица России обязательно уйдет под воду, затонув в том самом море.

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"Рамблер" попытался разобраться во всех этих историях и выяснить, может ли это на самом деле быть правдой.

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История берет свое начало в тридцатых годах прошлого века. Именно тогда академик геолог Губкин, отправленный по заданию партии искать нефть, обнаружил под столицей воду. Не просто грунтовую, а соленую – самую настоящую морскую воду.

Однако все, что было рассказано на этот счет дальше вызывает крайне много вопросов.

Итак, геолог заявлял, что на глубине около 500 метров под землей расположился огромный резервуар воды, которая, как следует из некоторых его данных, на поверхности пресная, чуть глубже – минеральная, а, начиная с глубины от 800 метров – соленая.

Уже сам тот факт, что водоем можно разделить на слои и пресной, и минеральной, и соленой воды вызывает подозрения, однако мы пойдем дальше.

Глубина моря, согласно гипотезам Губкина и разным источникам может достигать до 30 км. А размеры его могут соответствовать границам самой Москвы.

Некоторые утверждают, что в Москве даже есть скважины, с помощью которых получают соленую воду этого моря некоторые предприятия и организации столицы.

Понятно, что всем искателям апокалиптических историй тема с подземным морем пришлась очень "по вкусу", ведь из этого следует сразу несколько опасностей, актуальных на взгляд алармистов:

естественные по происхождению карстовые пустоты ослабляют слой геологической поверхности, который и без того уже не очень надежно из-за своей небольшой толщины отделяет город от подземного моря; многочисленные тоннели метро и убежища лишь усиливают риски того, что тонкий слой поверхности земли в какой-то момент не выдержит; сверху ситуацию усугубляют бесконечно строящиеся небоскребы, а снизу – многочисленные реки, пущенные по коллекторам.

Однако, как стали говорить уже позже, морем Губкин назвал подземные воды вовсе не потому, что это на самом деле море, а просто потому что имел ввиду большое количество вод разного качества, расположенных между разными пластами кристаллических пород и на разной глубине, что и подтверждает тот факт, что во время бурения геологи обнаруживали то пресную, то соленую воду, ведь бурили они не саму воду, верно?