Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
47 минут назад

Существует ли на самом деле подземное море под Москвой

Мира Маркина

В одно время интернет буквально запестрил материалами о том, что под Москвой находится настоящее и гигантское по своим размерам подземное море. Многие, кто склонен к поиску разного рода указаний на то, что конец света неизбежен и близок, говорили о том, что в свое время столица России обязательно уйдет под воду, затонув в том самом море.

Существует ли на самом деле подземное море под Москвой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" попытался разобраться во всех этих историях и выяснить, может ли это на самом деле быть правдой.

Видео дня

История берет свое начало в тридцатых годах прошлого века. Именно тогда академик геолог Губкин, отправленный по заданию партии искать нефть, обнаружил под столицей воду. Не просто грунтовую, а соленую – самую настоящую морскую воду.

Однако все, что было рассказано на этот счет дальше вызывает крайне много вопросов.

  • Итак, геолог заявлял, что на глубине около 500 метров под землей расположился огромный резервуар воды, которая, как следует из некоторых его данных, на поверхности пресная, чуть глубже – минеральная, а, начиная с глубины от 800 метров – соленая.

Уже сам тот факт, что водоем можно разделить на слои и пресной, и минеральной, и соленой воды вызывает подозрения, однако мы пойдем дальше.

  • Глубина моря, согласно гипотезам Губкина и разным источникам может достигать до 30 км. А размеры его могут соответствовать границам самой Москвы.
  • Некоторые утверждают, что в Москве даже есть скважины, с помощью которых получают соленую воду этого моря некоторые предприятия и организации столицы.

Понятно, что всем искателям апокалиптических историй тема с подземным морем пришлась очень "по вкусу", ведь из этого следует сразу несколько опасностей, актуальных на взгляд алармистов:

  1. естественные по происхождению карстовые пустоты ослабляют слой геологической поверхности, который и без того уже не очень надежно из-за своей небольшой толщины отделяет город от подземного моря;
  2. многочисленные тоннели метро и убежища лишь усиливают риски того, что тонкий слой поверхности земли в какой-то момент не выдержит;
  3. сверху ситуацию усугубляют бесконечно строящиеся небоскребы, а снизу – многочисленные реки, пущенные по коллекторам.

Однако, как стали говорить уже позже, морем Губкин назвал подземные воды вовсе не потому, что это на самом деле море, а просто потому что имел ввиду большое количество вод разного качества, расположенных между разными пластами кристаллических пород и на разной глубине, что и подтверждает тот факт, что во время бурения геологи обнаруживали то пресную, то соленую воду, ведь бурили они не саму воду, верно?

Древний город Шичен: где находится "китайская Атлантида"

Таким образом гипотеза остается лишь гипотезой, а развивается только благодаря разной трактовке слов каких-либо старцев или предсказателей, которые говорили о том, что Москва канет под землю, а на ее месте разольется море.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий