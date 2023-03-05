Существует ли на самом деле подземное море под Москвой

В одно время интернет буквально запестрил материалами о том, что под Москвой находится настоящее и гигантское по своим размерам подземное море. Многие, кто склонен к поиску разного рода указаний на то, что конец света неизбежен и близок, говорили о том, что в свое время столица России обязательно уйдет под воду, затонув в том самом море.
"Рамблер" попытался разобраться во всех этих историях и выяснить, может ли это на самом деле быть правдой.
История берет свое начало в тридцатых годах прошлого века. Именно тогда академик геолог Губкин, отправленный по заданию партии искать нефть, обнаружил под столицей воду. Не просто грунтовую, а соленую – самую настоящую морскую воду.
Однако все, что было рассказано на этот счет дальше вызывает крайне много вопросов.
Уже сам тот факт, что водоем можно разделить на слои и пресной, и минеральной, и соленой воды вызывает подозрения, однако мы пойдем дальше.
Понятно, что всем искателям апокалиптических историй тема с подземным морем пришлась очень "по вкусу", ведь из этого следует сразу несколько опасностей, актуальных на взгляд алармистов:
Однако, как стали говорить уже позже, морем Губкин назвал подземные воды вовсе не потому, что это на самом деле море, а просто потому что имел ввиду большое количество вод разного качества, расположенных между разными пластами кристаллических пород и на разной глубине, что и подтверждает тот факт, что во время бурения геологи обнаруживали то пресную, то соленую воду, ведь бурили они не саму воду, верно?
Таким образом гипотеза остается лишь гипотезой, а развивается только благодаря разной трактовке слов каких-либо старцев или предсказателей, которые говорили о том, что Москва канет под землю, а на ее месте разольется море.