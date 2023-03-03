Овечка с шестью ногами родилась на ферме в Германии

На ферме в Германии родилась необыкновенная овечка с шестью ногами, передает «МИР 24».

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Долли, так назвали ягненка, появилась на свет самой последней. Сначала ей было трудно вставать и есть. Чтобы помочь малышке, заводчик перевязал одну ногу бинтом. Было опасение, что из-за физического недостатка мать откажется от малышки. Но этого не произошло. Наоборот, та окружила ее заботой и любовью. После осмотра ветеринаров выяснилось, что других проблем со здоровьем у Долли нет. Что делать с лишними ножками, специалисты еще не решили.

«Наверное, будет к лучшему, если нам придется ампутировать две ноги. Но тогда мы не знаем, сможет ли она так же хорошо развиваться после операции. Но в любом случае, мы уверены, что у Долли будет нормальная овечья жизнь», – сказал фермер Бернхард Тинтер.