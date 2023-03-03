Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Овечка с шестью ногами родилась на ферме в Германии

Мир24

На ферме в Германии родилась необыкновенная овечка с шестью ногами, передает «МИР 24».

Овечка с шестью ногами родилась на ферме в Германии
Фото: Мир24Мир24

Долли, так назвали ягненка, появилась на свет самой последней. Сначала ей было трудно вставать и есть. Чтобы помочь малышке, заводчик перевязал одну ногу бинтом. Было опасение, что из-за физического недостатка мать откажется от малышки. Но этого не произошло. Наоборот, та окружила ее заботой и любовью. После осмотра ветеринаров выяснилось, что других проблем со здоровьем у Долли нет. Что делать с лишними ножками, специалисты еще не решили.

«Наверное, будет к лучшему, если нам придется ампутировать две ноги. Но тогда мы не знаем, сможет ли она так же хорошо развиваться после операции. Но в любом случае, мы уверены, что у Долли будет нормальная овечья жизнь», – сказал фермер Бернхард Тинтер.

По мнению специалистов, овечка родилась шестиногой из-за вируса Шмалленберга, который передается насекомыми. При заражении беременных животных вирус может попасть в матку, впоследствии вызывая пороки развития эмбриона.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий