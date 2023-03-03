Привычки израильтян, которые в других странах считают дикостью

Израиль — довольно самобытная страна, которая не похожа на другие своим видом и культурой. Здесь действуют особые правила, которые не всегда понятны приезжим. Именно поэтому для многих людей жизнь в этой стране становится сложной. О том, какие необычные привычки есть у израильтян, — в материале “Рамблера”.

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Выходные в пятницу и субботу

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В Израиле рабочая неделя начинается с воскресенья. Выходные дни – пятница и суббота, но с особыми условиями. Так, все прекращает работу в пятницу в 14:00, а возобновляет в субботу после 18:00. Выходные в Израиле называются Шаббатом и регулируются предписаниями священной иудейской книги Торы. Так, евреям запрещается работать в пятницу и субботу.

Закрываются почти все заведения, общественный транспорт прекращает работать. Исключением может быть только аэропорт, так как он принимает иностранные авиакомпании, а также врачи и экстренные службы.

Перерывы на работе

Сотрудники в израильских компаниях могут устраивать себе перерывы в любой момент. Не удивляйтесь, если вы зайдете в магазин, а сотрудник на кассе попросит вас вернуться через пять минут, так как сейчас он пьет кофе. Водитель автобуса может остановиться посреди дороги и пойти купить себе фалафель, так как проголодался. При этом возмущения пассажиров и других водителей его совсем не будут смущать.

Очень много еды

Порции в израиле действительно очень большие, поэтому если вы не привыкли много есть, то берите одну тарелку на двоих. Вся еда в Израиле сильно калорийная, так как в ней много углеводов. Израильтяне очень любят сытные блюда, богатые жирами и углеводами – фалафель в пите, хумус, различные сладости и выпечку. Также они часто употребляют большое количество салатов с майонезом.

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