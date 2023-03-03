Каменный почтальон: как появился первый почтовый ящик

История этой простой, но незаменимой вещицы уходит корнями в XVI век. И на первые упоминания о почтовом ящике, вернее, его прародителе претендует Флоренция. Именно в этом итальянском городе появились так называемые «тамбуро» – деревянные ящики, которые устанавливались у главных церковных общин. Они имели щель вверху, куда прихожане незаметно кидали всевозможные анонимные доносы – на врагов страны или на какую-нибудь соседскую красотку, подозреваемую в колдовстве.
Начав свою историю со столь неприглядных эпизодов, уже в том же XVI столетии почтовый ящик стал приносить реальную пользу людям.
Так, у мыса Доброй Надежды появились каменные почтовые ящики, которые устанавливали экипажи британских и голландских кораблей для передачи писем на другие суда. Мыс Доброй Надежды был одним из ключевых портов при путешествии из Европы в Индию и Китай и обратно. Именно там экипажи пополняли запасы провизии, воды, обменивались новостями и, конечно, почтой.
В условиях города на первую подобную систему претендуют Париж и польская Легница, где почтовые ящики, судя по архивным данным, появились в 1653 и 1633 годах соответственно. Правда, система обмена письмами через каменного письмоносца приживалась плохо – слишком дорого такая услуга обходилась простым горожанам.
А капитаны кораблей, курсирующих между Англией и Америкой, в XVIII веке придумали средство попроще. Они вывешивали в гостиницах и кабаках обычные холщовые мешки для сбора писем. Уплатив всего 1 пенс управляющему заведения, любой желающий мог оставить в мешке свое послание. По прибытии в Новый Свет, капитану оставалось лишь передать холщовый «ящик» почтмейстеру. Но даже и такая практика была не очень популярна – люди попросту не доверяли свои тайны мешку, в который мог заглянуть кто угодно.
Но постепенно народ привык. И первой страной, где почтовые ящики завоевали наибольшую популярность, стала Германия. Случилось это лишь в середине XIX века. Тогда появилось и своеобразное почтовое искусство – ящики стали делать большими и очень вычурными, с изящной отделкой. Странно, как при уже существующем изобретении некоему жителю Филадельфии Альберту Поттсу удалось запатентовать почтовый ящик, – это случилось в Нью-Йорке 9 марта 1858 года. Но факт остается фактом! Американцы – народ предприимчивый…
Однако простой ящик – одно, а достижение инженерной мысли – другое. В начале XX века в Англии, шагающей в ногу со временем, придумали так называемые «экспрессы» – автоматические почтовые ящики с рычагом. Для того чтобы воспользоваться этим чудом техники, достаточно было опустить в него письмо и нажать на специальный рычаг сбоку. В почтовое отделение тут же поступал сигнал, который сообщал курьеру: «Пора доставлять почту». А вот в Австралии, между тем, не заморачивались – почтальоны попросту носили ящик с собой, на ремне. Неудобно, зато надежно.
В Российской империи почтовые ящики появились в 1848 году, на улицах Санкт-Петербурга и Москвы. Сначала их делали очень большими и деревянными, но вскоре заменили на металлические с нарисованным конвертом.
А потом началась кутерьма с цветом. В 1901 году жители обеих столиц были удивлены появлением на улицах оранжевых почтовых ящиков, предназначенных для быстрой доставки, – опущенную в них корреспонденцию доставляли в тот же день поездом. С появлением СССР ящики стали синими, а в 1970-х добавились красные. Первые были предназначены для писем вне города, вторые – внутри него. Позднее объемы внутригородской корреспонденции снизились, и «красные» попали в утиль. Правда, в 2013 году «Почта России» вновь запустила пилотный проект с использованием красных ящиков для писем внутри города.