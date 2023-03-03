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1 час назад

Куда он ведет - загадка: ученые нанесли на карту секретный коридор в Великой пирамиде Гизы

Ferra.ru

Две независимые группы исследователей, используя два различных метода мюонной визуализации, впервые успешно составили карту скрытого коридора в Великой пирамиде Гизы, свидетельства о существовании которого появлялись еще в 2016 году.

Ученые нанесли на карту секретный коридор в Великой пирамиде Гизы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, назвал это "самым важным открытием 21 века".

Многие пытались найти дополнительные комнаты в этой пирамиде, но терпели неудачу. Отчасти проблема заключается в том, что не сохранилось никаких планов конструкции пирамиды, поэтому невозможно понять, где искать. Однако в 2016 году с помощью мюографии команда обнаружила пустое пространство в форме коридора на северной стене пирамиды.

Результаты двух независимых анализов подтвердили наличие пустоты (буква i на изображении), напоминающей коридор. Длина коридора составляет около 9 метров , поперечное сечение - 2 на 2 метра, и, скорее всего, он уклоняется вверх, хотя куда он ведет, остается загадкой.

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