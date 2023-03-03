Ученые нанесли на карту секретный коридор в Великой пирамиде Гизы

Две независимые группы исследователей, используя два различных метода мюонной визуализации, впервые успешно составили карту скрытого коридора в Великой пирамиде Гизы, свидетельства о существовании которого появлялись еще в 2016 году.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, назвал это "самым важным открытием 21 века".

Многие пытались найти дополнительные комнаты в этой пирамиде, но терпели неудачу. Отчасти проблема заключается в том, что не сохранилось никаких планов конструкции пирамиды, поэтому невозможно понять, где искать. Однако в 2016 году с помощью мюографии команда обнаружила пустое пространство в форме коридора на северной стене пирамиды.