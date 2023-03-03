Самые экзотические животные, которых сделали «домашними»

Считается, что кошки, собаки, попугаи, рыбки и хорьки – домашние животные.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Остальных мы, как правило, привыкли видеть в передачах BBC или в зоопарке.

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Однако некоторых диких животных вполне можно приручить.

Лиса

В природе лисы пугливы и осторожны, если встретить лису в лесу, она от вас убежит. Но если с рождения выращивать лису в домашних условиях, то она станет ручной и даже будет носить вам тапочки.

Адаптировать лис к домашнему образу жизни одним из первых начал в 1959 году Дмитрий Беляев. Ученый тогда работал в Новосибирском институте цитологии и генетики и проводил эксперимент над лисами особой раскраски – серебристо-черной. Он пытался вывести послушных особей, которые могли бы мирно жить с человеком. Опыты велись до тех пор, пока не появилась порода, наиболее приспособленная для жизни среди людей.

Такая лиса послушна и внешне отличается от «лесных». У нее округлая морда, голубые глаза, а окрас может быть от чисто белого до темно-рыжего. Для комфортной жизни лисы в домашних условиях ей требуется немного: ежедневно вычесывать шерсть (лисы сильно линяют) и выгуливать на свежем воздухе. Приучить лису к поводку достаточно легко. Сибирской породе подойдет обычный ошейник для собак, а фенеку (лиса родом из Северной Африки, занесена в Красную книгу) лучше приобрести поводок для выгуливания котов. Лисы не любят одиночества, легко уживаются другими животными и верны своему хозяину. Но никогда нельзя обижать лису – иначе это уже навсегда. Она не будет мстить, но замкнется в себе.

Енот-полоскун

Еноты традиционно считаются ночными животными, днем спят в дупле, а ночью выходят на охоту. Для того, чтобы держать это животное в городской квартире, лучше всего подготовить отдельное помещение с множеством тряпочек, туалетом и деревом, чтобы зверек мог беспрепятственно лазить. Клетку свободолюбивые еноты-полоскуны не воспринимают. К тому же они очень любопытны, их внимание привлекают все уголки, куда можно спрятать еду, поэтому если не выделить еноту личное пространство, придется делить с ним с ним шкафы и холодильник.

Кормить енота желательно 3-4 раза в день, с раннего вечера, на ночь, среди ночи и утром. Если дома есть другие животные, то от птиц и грызунов придется отказаться – их енот всегда будет воспринимать только как очередную закуску. При воспитании енота нельзя применять физические меры наказания. Он воспримет это как попытку нападения и ответит тем же.

Крокодилы

В последние годы число крокодилов резко сократилось и теперь они занесены в Красную книгу. Разводят их обычно на ферме, но если вы неравнодушны к экзотике, а в жизни не хватает экстрима, то можно завести в квартире крокодилового каймана. Он сородич нильского крокодила – самого крупного представителя семейства (длина до 7 м.), которого вряд ли кто-то отважится держать в своей ванне.

По размеру крокодиловый кайман не превышает 2,5 м., а внешне почти не отличается от настоящего крокодила. Различия между крокодилом и кайманом только в строении пасти и количестве зубов, о чем знают лишь узкие специалисты. Для нормального функционирования животному понадобится чистая вода, сучья или небольшие деревья, чтобы пресмыкающееся могло лазить по ним ночью. Именно в это время суток начинается активная жизнь крокодилов.

В отличие от других рептилий, крокодилы узнают тех, кто за ними ухаживает, понимают речь и поддаются дрессировке. Так, британский школьник 17-летний Лиам Эндрюс с успехом занимается со своими двумя «кайманчиками». Парень вообще отличается страстью к такого рода экзотическим животным. В доме Лиама живут более 300 животных, в том числе птицы, тарантулы, змеи, скорпионы, ящерицы, 60 из них парень держит в своей спальне.

Обезьяна

Несмотря на свободолюбие обезьяны, ее вполне реально содержать и воспитывать в квартире. Нюансы содержания этих животных похожи на домашние условия енотов-полоскунов. Но в отличие от последних, обезьян лучше держать в клетке. Выпускать животное на прогулку по квартире лучше под присмотром, иначе это может привести к разрушениям.

С первых минут общения надо показать, кто тут вожак, тогда обезьяна подчинится и соседство будет вполне комфортным. Для содержания в российских квартирах бывалые «обезьянофилы» выбирают породу широконосых обезьян – саймири. В длину такая особь может достичь 25-36 см, а по весу она совсем небольшая, в среднем 2 килограмма. Продолжительность жизни – до 9 лет, однако, известен случай, когда самка прожила 21 год. В еде саймири неприхотливы: можно, в прямом смысле, питаться с ними с одного стола – салаты, овощи, фрукты, обезжиренный творог.

Скунс

Желающих завести скунса дома найдется немного, однако, есть и такие любители. Обычно скунсов, которые славятся своим специфическим ароматом, держат в частном доме, чтобы зверек почаще бывал на свежем воздухе. Одной из таких поклонниц скунсов является 51-летняя американка Дебора Каприне, которая уже превратила свое хобби в профессию – в ее загородном доме живет почти 80 скунсов!