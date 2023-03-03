Один выходной и маленькая зарплата: что говорят аниматоры про свою работу

На первый взгляд работу аниматором можно сравнить с мечтой. На протяжении нескольких месяцев человек находится в теплой стране с оплаченным проживанием и питанием. Однако представители этой профессии говорят, что на самом деле не все так гладко с подобным трудоустройством. О том, на что жалуются аниматоры, — в материале “Рамблера”.

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Многие аниматоры сходятся во мнении, что такая работа подходит для студентов в качестве подработки и возможности посмотреть мир. Дело в том, что российские агентства отправляют аниматоров не только в Турцию и Египет. Можно попасть и на другие популярные курорты. Например, на Гоа или Мальдивы.

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В действительности все зависит от агентства, которое пристраивает аниматора на работу. Оно заключает договор с отелем и договаривается об определенных условиях для своего сотрудника. Чем престижнее агентство, тем лучше условия.

Начинающим аниматорам приходится работать практически за еду, так как зарплата у них очень низкая. У большинства получается не более 400 евро в месяц (чуть больше 32 тысяч рублей). Тем не менее, им оплачивают еду и жилье, поэтому им не приходится ни на что тратиться. Деньги они, как правило, откладывают и везут обратно или сразу высылают домой.

“Работа практически за еду (в смысле зарплата маленькая), с раннего утра до поздней ночи. Можете никакого моря и не увидеть”, “Мы получали 400 евро и проживание и питание в отеле, но работа на самом деле кошмар”, “Начинающий аниматор может рассчитывать на зарплату 300 - 350 долларов. С опытом работы - до 600. Шеф анимации получает в районе 1000 - 1500 долларов” (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Также аниматоры жалуются на то, что им приходится буквально работать круглые сутки, чтобы развлекать гостей отеля. Утром необходимо составлять программу, продолжать это делать до вечера. По ночам у них есть время на личные дела или репетицию и подготовку программ для следующих дней. Аниматоры всегда должны улыбаться, дарить хорошее настроение и быть веселыми. У некоторых людей с этим могут возникнуть сложности, и стоит заранее быть к этому готовым.

“Нужно вполне сносно говорить на иностранном языке, причем в Турции больше в приоритете немецкий, нежели английский. Турецкий вроде как сам выучится в процессе адаптации, так сказать. Нужно действительно очень любить людей, чтобы работать аниматором”, “Спуску не дадут, отдыхать практически не получалось. Вначале было весело, но уже скоро стало понятно, что нами пользуются и вкось и в гриву вообще бесплатно. Вынуждая при этом работать больше”