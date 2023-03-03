Мужчина женился на жене любовника своей бывшей, чтобы отомстить ей

В Индии мужчина женился на жене любовника своей супруги, чтобы отомстить ей, пишет Oddity Central.

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Наридж и Руби Деви поженились в 2009 году. Через несколько лет после свадьбы мужчина узнал, что у его жены появился любовник, которого зовут Мукеш. Несмотря на попытки индийца сохранить семью, супруга все-таки ушла к другому и с тех пор находится в бегах.

Наридж решил отомстить бывшей жене и мужчине, с которым она сбежала. Он узнал, что любовник Руби был женат, решив познакомиться с этой женщиной. Рассказав ей, что произошло, индиец предложил ей пожениться, и она согласилась. Кроме того, Деви принял троих детей своей новой супруги, которых они теперь вместе воспитывают.