Мужчина женился на жене любовника своей бывшей, чтобы отомстить ей

В Индии мужчина женился на жене любовника своей супруги, чтобы отомстить ей, пишет Oddity Central.
Наридж и Руби Деви поженились в 2009 году. Через несколько лет после свадьбы мужчина узнал, что у его жены появился любовник, которого зовут Мукеш. Несмотря на попытки индийца сохранить семью, супруга все-таки ушла к другому и с тех пор находится в бегах.
Наридж решил отомстить бывшей жене и мужчине, с которым она сбежала. Он узнал, что любовник Руби был женат, решив познакомиться с этой женщиной. Рассказав ей, что произошло, индиец предложил ей пожениться, и она согласилась. Кроме того, Деви принял троих детей своей новой супруги, которых они теперь вместе воспитывают.
Ранее индиец рассказал, что живет с 30-килограммовой силиконовой копией погибшей жены.