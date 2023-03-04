День 4 марта в истории

Всемирный день инженерии.

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Праздник был учрежден в ноябре 2019 года на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций.

Дата праздника приурочена ко дню образования федерации в 1968 году. В настоящее время она объединяет национальные организации инженеров из более чем 100 стран мира.

205 лет назад (1818) в Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

В начале XIX века члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств предложили возвести памятник в честь событий 1612 года, когда объединённое народное ополчение под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и воеводы князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Памятник было предложено установить в Нижнем Новгороде.

Инициатива общества была поддержана императором Александром I. В 1808 году был проведен конкурс на лучший проект памятника, победу в котором одержал скульптор Иван Мартос. Средства на сооружение монумента собирались по всей Российской империи. За два года было пожертвовано почти 140 тысяч рублей.

В 1811 году по просьбе Ивана Мартоса было решено установить памятник в Москве, «которая была предметом великих дел князя Пожарского и Минина», а в Нижнем Новгороде соорудить памятный обелиск.

Четвертого марта 1818 года в присутствии Александра I и императорской семьи памятник Минину и Пожарскому был торжественно открыт. После церемонии на Красной площади был проведён грандиозный парад гвардии.

Памятник Минину и Пожарскому стал первым скульптурным монументом Москвы. До этого в городе в честь знаменательных событий возводились триумфальные арки, часовни или храмы.