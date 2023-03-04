Как филологи прошлого изменили русский язык

2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

Фото: Мир24 Мир24

На «великом и могучем» говорят более 250 млн человек в мире, это один из шести официальных языков ООН. MIR24.TV продолжает освещать достижения наших ученых – русских филологов и лингвистов. Ведь благодаря им наш язык изменился и стал не похожим на старославянский. Он преодолел разделение на отдельные диалекты и очистился от иностранных слов.

Видео дня

Рассказываем, кто стоял у истоков формирования русской словесности и в чем состоит вклад российских ученых в развитие родного языка.

Михаил Ломоносов (1711 – 1765)

Ломоносов вошел в историю как один из величайших русских поэтов и ученых. Он был мыслителем, человеком обширнейших знаний, естествоиспытателем, родоначальником многих направлений в российской науке. Ломоносов написал первую в истории «Русскую грамматику», в которой проанализировал законы и формы русского литературного языка, отделив его от церковно-славянского. А источником для формирования русского литературного назвал язык живой, устной народной речи. Этим он определил направление всего дальнейшего развития русского литературного языка.

Второй важный вопрос, который рассматривал Ломоносов – это очищение родного языка от иностранных слов, которые за период петровских реформ заполонили русскую речь. Средством для очищения русского языка от иностранщины и началом, которое должно объединять различные русские говоры и диалекты, Ломоносов считал церковно-славянский язык. Тем самым Ломоносов определил главные направления развития русского языка, а в конечном счете духовного и литературного возрождения России. В этом Ломоносов стал непосредственным продолжателем реформ Петра Великого.

Антон Барсов (1730 – 1791)

Антон Барсов был учеником и последователем Ломоносова. Профессор Московского университета, он в течение 30 лет заведовал кафедрой словесности, занимаясь разработкой научных основ русской грамматики. Мы даже не подозреваем, что большая часть того, что мы изучаем в школьном курсе русского языка, посвященном синтаксису, – это наследие Барсова.

Синтаксис выступает у него как учение о словосочетании и построении предложений. Барсов дает детальный грамматический анализ подлежащего и сказуемого, а также других членов предложения. Он указывает способы их грамматического выражения – описывает, какими частями речи могут быть подлежащее и сказуемое. При этом многие понятия, которые кажутся нам очевидными (например, составное сказуемое) были впервые разработаны и введены в оборот именно Барсовым.

Ученый детально описал, какими могут быть простые и сложные предложения. В том числе – по их интонации (вопросительные, повествовательные и так далее). Также Барсов ввел новые знаки препинания, которые в том или ином виде сохранились до наших дней: тире («молчанку»), кавычки («вносный знак»), звездочку («примечательный знак») и параграф («статейный знак»).

Цель грамматики Барсова заключалась не только в том, чтобы научить правильно, литературно говорить и писать. Ученый пошел дальше: он стремился рассматривать русский язык в историческом контексте, выявить происхождение языковых явлений и понять пути их развития.

Иван Рижский (1759 – 1811)

Филолог, писатель, член Российской академии наук Иван Рижский родился в Риге, откуда и происходит его фамилия. Он был сыном священника и преподавал риторику, поэзию, историю и философию в Троице-Сергиевой духовной семинарии. Затем стал профессором Харьковского университета. Написал первый в России учебник по логике. А также читал первый и единственный в то время университетский курс истории русской литературы.

Но главное то, что Иван Рижский составил полный курс теории словесности, который был для своего времени поистине выдающимся. Рижский ввел также понятие философской грамматики. «Слова – это знаки наших мыслей», – говорил ученый, анализируя активную роль слов в процессе познания. Его учение о том, что человек мыслит словами, вылилось в целую философию изучения иностранных языков. Главный тезис – о возможности изучить любое количество иностранных языков, зная, как каждое из слов произносится и пишется в другом языке.

Александр Востоков (1781 – 1864)

Александр Востоков составил учебник «Русская грамматика», предназначенный для учащихся гимназий. По нему учились гимназисты всего XIX столетия. Простой и стройный, учебник содержал примеры не из церковнославянских текстов, а из современных литературных произведений, в том числе – из Пушкина.

Филолог и поэт, Востоков всесторонне изучил и ввел в научный оборот многие древние рукописи. Среди его заслуг – описание и издание редких рукописных памятников старины, в том числе древнейшей из датированных рукописей – Остромирова Евангелия. Кроме того, ученый заложил основы сравнительного славянского языкознания в России.

Владимир Даль (1801 – 1872)

Имени Владимира Даля могло бы не быть в этом списке. Строго говоря, он не был ученым-филологом. Однако его вклад в русское языкознание невероятно велик. Русский писатель, этнограф и тюрколог, собиратель фольклора, военный врач Владимир Даль стал широко известен благодаря созданию «Толкового словаря живого великорусского языка», который он писал всю свою жизнь. На составление этого поистине титанического труда ушло 53 года его жизни. Когда толковый словарь был напечатан, он наглядно показал современникам неисчерпаемое богатство русского языка. Благодаря Далю были сохранены для науки тысячи диалектных словоформ, более нигде не зафиксированных. Ученый записывал их на карточки, общаясь с солдатами в полевых госпиталях. Карточек со словами и пояснениями к ним было так много, что Даль складывал их в большие мешки и при перемещении полевого госпиталя перевозил вслед за собой на верблюде. Словарь Даля и сейчас является источником знаний о том русском языке, на котором говорил народ до того, как широко распространилось школьное обучение.

Менее известен сборник «Пословицы русского народа», который Даль также составлял в течение значительной части своей жизни. В нем содержатся поговорки, присловия, чистоговорки, загадки, поверия – всего около 32 000 фраз, представляющих малые фольклорные жанры. Это один из важнейших источников сведений о бытовой жизни и философии русского народа, который был и остается настольной книгой для русских писателей разных эпох.

Измаил Срезневский (1812 – 1880)

Крупнейший филолог-славист середины XIX века, этнограф, академик Срезневский был одним из тех ученых, кто работал не столько в кабинетах, сколько в постоянных путешествиях.

Круг его интересов был необыкновенно широк: он занимался археологией, историей древнерусской литературы, изучал современную ему народную речь, поэзию и фольклор, а также быт славянских народов.

Находясь в постоянных экспедициях по славянским землям, он стремился изучить особенности русского языка, характерные для конкретных территорий нашей страны. Ученый тщательно описал диалекты русского языка в привязке к их географическому распространению. Фактически он стал основоположником диалектологии и лингвистической географии в России, хотя второй термин появился много позже, когда его последователи составили лингвистические атласы России.

Измаил Срезневский всесторонне исследовал и издал множество старинных славянских рукописей, сохранив их для потомков.

Федор Буслаев (1818 – 1897)

Федор Буслаев – выдающийся русский языковед, фольклорист, историк искусства, педагог. «Буслаев вдохнул живую душу в преподавание и преподавателей современного русского языка» – эти слова русского филолога Евгения Будде многое говорят об ученом.

Основатель лингвистической русистики, он создал стройные классификации для придаточных предложений и для второстепенных членов предложения. Включил русский язык в круг сравнительного индоевропейского языкознания. Буслаев много занимался исследованием диалектного материала для воссоздания истории языка. Его книга «Историческая грамматика русского языка» пять раз была переиздана только при жизни автора. Для закрепления норм русского литературного языка середины XIX века эта книга имела такое же большое значение, какое имела для середины XVIII века «Российская грамматика» Ломоносова.

Занимался Буслаев и древнерусскими рукописными памятниками литературы. Всесторонне изученная им древняя рукописная псалтирь вошла в историю с его именем – как Буслаевская псалтирь.

Александр Потебня (1835 – 1891)

Александр Потебня – основоположник теоретической лингвистики в России, автор учения о внутренней форме слова, пионер изучения связи языка и мышления.

Он создал целую научную школу, известную как «харьковская лингвистическая школа». Идеи Потебни оказали большое влияние на многих русских лингвистов второй половины XIX и первой половины XX века. В своих работах Александр Потебня предвосхитил возникновение психолингвистики.

Филипп Фортунатов (1848 – 1914)

Основатель Московской лингвистической школы, Филипп Фортунатов был выдающимся ученым-языковедом, лингвистом широкого профиля. Автор ключевого понятия фонема, Фортунатов ввел представление о языке как о системе знаков. Он сформулировал «законы Фортунатова» и вывел российскую науку о языке на международный уровень, оказав заметное влияние на языкознание всей Европы. Учениками школы Фортунатова были не только российские филологи, но и представители Франции, Германии, Австрии, Румынии, Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран.

Фортунатов участвовал также в подготовке реформы русской орфографии, которая состоялась уже после его смерти 1917-1918 годах. Тогда были упрощены многие правила правописания, а из алфавита исключены некоторые буквы, включая букву «ять».

Иван Бодуэн де Куртенэ (1845 – 1929)

Основатель Казанской лингвистической школы, Бодуэн де Куртенэ был основоположником множества новых направлений в филологии: фонологии и экспериментальной фонетики, математической лингвистики и структурализма.