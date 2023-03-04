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55 минут назад

Британцы планируют переиздать книги о Бонде, вырезав «расистские шуточки»

Мир24иещё 1

Команда цензоров вычистит из книг о Джеймсе Бонде все «расистские» шуточки, и главное – слово «негр». Новое издание должно выйти в свет в апреле, к юбилею первого из романов об агенте 007 – «Казино Рояль», пишет РИА «Новости».Коррективы будут внесены для того, чтобы не задеть чувств демократически настроенных граждан США и Европы. Образ шпиона – мужчины с твердым характером, не боящегося опасности – не вписывается в насаждаемый Западом образ «мужчины-слизняка, сомневающегося в собственной половой принадлежности и боящегося сказать слово не так», утверждается в статье.

Книги о Бонде переиздадут, вырезав «расистские шуточки»
Фото:  Мир24 Мир24

Автор материала считает, что подобная политика является уничтожением собственной культуры. «Стерилизация» Бонда сродни переписыванию книг о Шерлоке Холмсе. Оба персонажа являются символами эпохи, когда Британия была империей и претендовала на мировое господство.

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