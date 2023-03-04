Книги о Бонде переиздадут, вырезав «расистские шуточки»

Команда цензоров вычистит из книг о Джеймсе Бонде все «расистские» шуточки, и главное – слово «негр». Новое издание должно выйти в свет в апреле, к юбилею первого из романов об агенте 007 – «Казино Рояль», пишет РИА «Новости».Коррективы будут внесены для того, чтобы не задеть чувств демократически настроенных граждан США и Европы. Образ шпиона – мужчины с твердым характером, не боящегося опасности – не вписывается в насаждаемый Западом образ «мужчины-слизняка, сомневающегося в собственной половой принадлежности и боящегося сказать слово не так», утверждается в статье.