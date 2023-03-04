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3 часа назад

Поживший в Турции россиянин составил топ раздражающих привычек местных жителей

Слово и Дело

Россиянин пожил четыре месяца в Турции и сбежал в египетскую Хургаду из-за раздражающих привычек местных жителей.

Россиянин в Турции составил топ раздражающих привычек местных
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В топ того, чем больше всего раздражают турки, гражданин РФ включил сложности восприятия слов. Порой местные обещают сделать что-либо буквально завтра, но их слова вызывают всего два вопроса.

«"Сделает он это хотя бы через неделю" и "сделает ли он это в принципе". Скорее всего, выпадет именно последний вариант», — поделился блогер на платформе «Дзен».

С глубоким сарказмом мужчина назвал вторую привычку турков — «умение сделать все качественно, на совесть». Не меньше прочего блогера раздражал шум, от которого «взрывалась голова». Последним пунктом стали чрезмерно счастливые лица турков.

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