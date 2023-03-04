Россиянин в Турции составил топ раздражающих привычек местных

Россиянин пожил четыре месяца в Турции и сбежал в египетскую Хургаду из-за раздражающих привычек местных жителей.
В топ того, чем больше всего раздражают турки, гражданин РФ включил сложности восприятия слов. Порой местные обещают сделать что-либо буквально завтра, но их слова вызывают всего два вопроса.
«"Сделает он это хотя бы через неделю" и "сделает ли он это в принципе". Скорее всего, выпадет именно последний вариант», — поделился блогер на платформе «Дзен».
С глубоким сарказмом мужчина назвал вторую привычку турков — «умение сделать все качественно, на совесть». Не меньше прочего блогера раздражал шум, от которого «взрывалась голова». Последним пунктом стали чрезмерно счастливые лица турков.