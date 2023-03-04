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3 часа назад

Как определить, есть ли у животного сознание

Ferra.ruиещё 1

Есть основания предполагать, что не только люди, но и некоторые виды животных обладают сознанием. Учёные активно изучают это и пытаются понять, как определить у существа наличие сознания.

Как определить, есть ли у животного сознание
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению авторов новой научной работы, можно выделить десять измерений или аспектов сознания, которые не обязательно следует ранжировать. К ним относятся, например, богатая эмоциональная внутренняя жизнь, самосознание и/или сознательное восприятие.

Так, простая обработка сенсорных раздражителей не является показателем сознания. Иными словами, существо может «правильно» взаимодействовать с объектами, но это вовсе не значит, что оно понимает эти объекты. Например, обезьяны, попугаи и собаки способны идентифицировать или классифицировать воспринимаемые объекты как отдельные вещи. Учёные описывают эти способности сознательного восприятия как слабый индикатор сознания.

Сильным же индикатором сознательного восприятия может служить эксперимент, в котором человек надевает компьютерные очки, и левому глазу показывают дом, а правому — лицо. Некоторое время человек только дом, затем только лицо, затем снова только дом и так далее. Аналогичные эксперименты теперь существуют и для животных.

Учёные также рассматривают эпизодическую память как сильный индикатор сознания. Это хорошо задокументировано у крыс и некоторых видов птиц.

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