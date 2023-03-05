День 5 марта в истории

Международный день детского телевидения и радиовещания.
Праздник был учрежден по инициативе Детского фонда Организации объединённых наций (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 года, и отмечается в первое воскресенье марта. В этом году он выпадает на 5 марта.
В Международный день детского телевидения и радиовещания во многих странах мира центральные, региональные и городские телеканалы и радиостанции предоставляют своё эфирное время для показа детских телепрограмм и радиопостановок.
65 лет назад (1958) был основан город Зеленоград.
В этот день Совет Министров СССР принял постановление о строительстве недалеко от станции Крюково Октябрьской железной дороги города-спутника Москвы. Под него была отведена территория в 1128 га. Проектирование нового города было поручено мастерской №3 Управления «Моспроект-2» под руководством Игоря Рожина. Строительство началось в 1960 году. Первоначально он задумывался как центр текстильной промышленности СССР, но в 1962 году по инициативе председателя Государственного комитета по электронной технике Александра Шокина был переориентирован на развитие электроники и микроэлектроники.
В январе 1963 года исполком Москвы принял решение о присвоении новому городу наименования Зеленоград, а указом Президиума Верховного Совета РСФСР он был преобразован в город районного подчинения.