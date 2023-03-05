История Tiffany: как магазин канцтоваров стал ювелирным брендом

Украшения фирмы Tiffany стали популярны не в последнюю очередь благодаря фильму с Одри Хепберн, характерной бирюзовой коробочке и активному маркетингу. Начинало же это предприятие с магазина канцтоваров в Нью-Йорке, открывшегося в 1837 году. Об этом сообщает русскоязычной аудитории издание “Коммерсантъ”.

Фото: FBM.ru FBM.ru

А в ходе Гражданской войны в Соединённых Штатах фирма Tiffany поставляла северянам сабли под собственной торговой маркой. А вот известна в ювелирном деле она стала только к началу 20 столетия.

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Основатель магазина Чарльз Тиффани был сыном собственника универсального магазина в Киллингли (штат Коннектикут). С детства он оказывал отцу помощь в торговле. В 1837 году Чарльзу было 25 лет. Он занял у отца 1 тысячу долларов и совместно со школьным другом Джоном Янгом открыл на Манхэттене магазин подарков и канцтоваров. Какие-то украшения в магазине продавались уже тогда, но только наряду с иными товарами. Зато он был известен фарфором и богемским хрусталём.

В этом магазине были фиксированные чётко указанные цены, покупатели не могли торговаться. Другим новшеством была продажа товаров только за наличные, как во многих других магазинах. Такие правила отталкивали часть клиентов, зато многих других убеждали в том, что это солидный магазин.

С 1845 года Tiffany стала рассылать каталог товаров Blue Book (синяя или голубая книга). Она делает это до сих пор. Причем вначале каталог был синего цвета, но впоследствии приобрел бирюзовый цвет (его описывают как цвет яйца малиновки). Теперь он стойко ассоциируется с этой фирмой. В настоящее время его называют просто “тиффани”, так как фирма его в какой-то момент запатентовала. Tiffany стала упаковывать украшения в коробки того же цвета и оформлять им павильоны на выставках и магазины.

Уже в 1847 году у компании появилось своё производство золотых украшений. И это оказалось очень вовремя. Дело в том, что в 1848 году по Старому Свету прокатилась волна революций. Тогда цены на драгоценные камни там упали. Поэтому Tiffany стала скупать драгоценности в государствах Европы.