Как американцы создали и продали первую в мире замороженную еду

6 марта 1930 года на полках американских супермаркетов впервые в мире появились замороженные продукты. Это стало началом пищевой революции — современный человек не представляет себя без пищевой заморозки. Подробнее о том, кто и как запустил такие продукты в продажу, читайте в материале "Рамблера".

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Люди замораживали продукты еще с 1000 г. до н.э., когда китайцы начали хранить еду в ледяных погребах. Но наука о быстрой заморозке пищи возникла в конце 1920-х годов, когда любознательный полевой натуралист по имени Кларенс Бердсай сделал простое наблюдение и превратил его в одну из самых значительных инноваций в пищевой промышленности.

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В то время как Бердсай работал полевым натуралистом в Арктике в двадцатые годы, он заметил, что только что пойманная рыба, помещенная на лед и подвергнутая воздействию ледяного ветра и низких температур, почти сразу замерзала. И когда та же рыба была разморожена и съедена, она все еще сохраняла свои свойства свежести. Вдохновленный Бердсай представил первую линию замороженных продуктов в розничном магазине в Спрингфилде, в американском штате Массачусетс.

Только в 1927 году Бердсай подал заявку на патент на многопластинчатую морозильную машину. Он помещал продукты между двумя металлическими пластинами при температуре -13 градусов по Фаренгейту против туннеля с низкой конвекцией, чтобы мгновенно заморозить продукт. В 1928 году Кларенсу удалось создать морозильник с двойной лентой, который стал предшественником современной технологии замораживания.

6 марта 1930 года первая линия замороженных продуктов была выпущена на рынок через компанию Birds Eye Frosted Food Company, которая позже была продана Postum, Inc.

Первоначальные быстрозамороженные продукты включали филе пикши, 17 других кусков мяса и рыбы, а также фрукты и овощи, такие как шпинат, ягоды логана и малина. Компания рекламировала июньский горох, называя его «таким великолепно зеленым, как тот, который вы увидите следующим летом».

Во время Второй мировой войны консервы отправляли солдатам за границу, а американцев поощряли покупать замороженные продукты.

К 1954 году замороженные блюда стали основным продуктом питания в Америке.

В 1984 году президент США Рональд Рейган провозгласил 6 марта Днем Замороженных продуктов. В своей речи Рейган говорил:

«Международная индустрия замороженных продуктов зародилась в США. Замороженные овощи, фрукты, мясо и рыба были впервые упакованы и предложены потребителям в 1930 году, что в значительной степени способствовало удобству жизни и навсегда освободило потребителей от цикла ограниченной сезонной доступности многих продуктов.