Спецшколы СМЕРШа: как на самом деле готовили «волкодавов» Сталина

Грозная аббревиатура «СМЕРШ» («Смерть шпионам») относилась сразу к нескольким организациям, не связанным между собой. Это главное управление контрразведки НКО (Народный комиссариат обороны) или военная контрразведка, подчинявшаяся непосредственно Сталину, управление контрразведки Наркомата военно-морского флота, подчинявшееся наркому флота Кузнецову, и отдел контрразведки НКВД, подчинявшийся Берии.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Самой знаменитой является, безусловно, контрразведка «Смерш» НКО, которой руководил генерал-полковник В. С. Абакумов.

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Задачи контрразведки «Смерш»

Главное управление контрразведки «Смерш» НКО было создано в апреле 1943 года. Немцы к этому моменту были отброшены от Москвы, потерпели сокрушительное поражение в Сталинграде и их методы изменились. На смену идеям «Блицкрига» пришла диверсионная работа в советском тылу. В Калмыкии, на Кавказе, в Крыму, в Казахстане немцы планировали развернуть самую настоящую гражданскую войну, опираясь на националистические и сепаратистские силы, которые оставались в этих регионах. В центральной России тоже работали шпионы и диверсанты, подогревая недовольство тех, кто не принял советскую власть и коллективизацию.

В связи с возросшей активностью противника в тылу, Госкомитет обороны принял решение о создании «Смерш» — на базе Управления особых отделов НКВД. Благодаря тому, что военная контрразведка подчинялась непосредственно Сталину, удалось добиться слаженной и энергичной работы этой структуры, без бюрократических проволочек и долгих согласований.

В задачи этой спецслужбы входила борьба со шпионской и диверсионной деятельностью разведки противника в подразделениях РККА и в советском тылу, а также работа над тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для вражеских диверсантов и шпионов; борьба с предательством и дезертирством в рядах Красной Армии.

Свою эффективность сотрудники «Смерш» продемонстрировали уже в период подготовки к Курской битве, летом 1943 года. Эта масштабная военная операция готовилась в обстановке глубочайшей секретности, которая и обеспечила нам победу. Благодаря деятельности контрразведки планы советского командования остались тайной для противника, активность же диверсантов в нашем тылу была сведена к нулю.

Хрестоматийными примерами для всех контрразведок мира стали легендарные «радиоигры», проводимые сотрудниками «Смерш» с захваченными шпионами. Они посылали противнику ложную информацию, благодаря чему было проведено множество блестящих военных операций.

Где учили будущих «смершевцев»

Для такого рода работы нужны были квалифицированные кадры. Одних лишь сотрудников особых отделов НКВД было недостаточно. И поэтому уже в июне 1943 года Сталиным был подписан приказ об организации школ и курсов Главного управления контрразведки (ГУКР) «Смерш». Так возникли школы – две в Москве, по одной в Ташкенте и в Хабаровске, а также курсы – в Новосибирске и в Свердловске.

Московские школы были рассчитаны на 600 и 200 слушателей, школа в Ташкенте – на 300, в Хабаровске – на 250 человек. Срок обучения в школах был от 6 до 9 месяцев. Курсанты (по 200 человек в Новосибирске и в Свердловске) проходили обучение за 4 месяца.

С марта 1944 года в Москве начала свою работу Высшая школа контрразведки ВМФ. В ней обучалось одновременно 650 человек, срок обучения – 1 год.

Как проходило обучение

Занятия в школах и на курсах проходили крайне интенсивно, поскольку шла война, и контрразведка нуждалась в подготовленных кадрах.

Обучение включало в себя лекции, семинары и самоподготовку. Помимо спецдисциплин преподавались уголовное право и, разумеется, история партии.

Но, безусловно, особое внимание уделялось навыкам, необходимым для контрразведчика.

Выпускники школ «Смерш» уже спустя годы после войны вспоминали, что их учили работе с условными сигналами, радиоделу, грамотному подбору агентуры, формам и методам подрывной деятельности, принятым во вражеской диверсионной работе. Уделялось внимание и иностранному языку, физической подготовке, навыкам владения оружием, работе с документами.

В качестве учебных пособий применялись обзоры особистов, работавших непосредственно на фронтах, полученные от наших агентов документы о структуре и методах гитлеровской разведки.