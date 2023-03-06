Ччто так напугало жителей Петрозаводска в 1977 году

Холодная война в конце 1970-х годов достигла накала. Пилоты НАТО то и дело встречали в воздухе НЛО, а норвежские подводники гонялись за ним в глубинах фьордов, подозревая, что ловят советские подлодки. На границах СССР за десять лет были сбиты три шпионских летательных аппарата: «Боинг-707» и два иранских вертолета. Возможно, именно из-за нервозной обстановки появление в ночь на 20 сентября 1977 года над городом Петрозаводском неопознанного объекта и привлекло внимание не только обывателей, но и военных, и ученых.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Это событие российские уфологии назвали «петрозаводским феноменом» или первым контактом советских людей с пришельцами. «Контактёрами» в далеком 1977 году стали жители целого города: диспетчеры, метеорологи и даже астрономы. Тем не менее история до сих пор вызывает множество споров.

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Что это было?..

По словам очевидцев, оказавшихся этой ночью на улицах города, в небе над ним появилась светящаяся «медуза» – объект, от которого исходили яркие лучи. Он медленно пролетел над Петрозаводском, застыл на какое-то время, сыпля вниз яркими искрами, а потом изменил форму, превратившись с полусферу, и уплыл в сторону Онежского озера, скрывшись за облаками. Через несколько минут в облаках появилось «окно», через которое охваченные страхом свидетели могли видеть багровое свечение.

Свидетелями прохождения над городом неопознанного объекта стали врач «скорой помощи» В.И Менькова и ее водитель В.А. Беляев. Они находились в это время по адресу: ул. Анохина, дом 37-6 и видели, как НЛО не только завис над городом, но и осветил одним из лучей машину «скорой».

Советские граждане узнали об НЛО из прессы. 23 сентября вышла заметка о необычном явлении в газете «Социалистическая индустрия». Она вызвала резонанс не только среди обывателей, но и среди ученых. В моду тогда входила фантастика, в которой советские люди налаживали контакт с добрыми инопланетянами и шли с ними рука об руку к всеобщему прогрессу.

Слишком много ученых-свидетелей

Масла в огонь подлил комментарий начальника Гидрометеообсерватории Петрозаводска Юрия Громова, который был опубликован 24 сентября в «Ленинской правде». Метеоролог признавал, что НЛО действительно курсировал над городом и сотрудники обсерватории за ним наблюдали, но природа данного явления им неизвестна. Кроме НЛО этой ночью в небе над Петрозаводском не было замечено никаких аномалий.

Метеорологи Петрозаводска были не одиноки в своих наблюдениях. 8 октября 1977 года в «Красном знамени» была напечатана статья о том, как за НЛО следили три аэролога и метеоролог с Сартавальской метеостанции: А. Соловьева, Н. Егорычев, Л. Абраменко и С. Бабенина. Все они находились в 193 км западнее Петрозаводска в Сартавале и видели яркую звезду, которая медленно поднялась на северо-востоке неба и полетела на юго-запад. Вокруг светящегося объекта был яркий эллипс. Аэрологи даже уверяли, что разглядели бортовые огни, когда объект прошел в небе над ними – они вспыхнули на мгновение и погасли. Затем НЛО остановился над Сартавалой и выпустил вниз луч, который вскоре исчез. Свечение вокруг объекта погасло, и он медленно ушел на север.

Удивительно, но НЛО наблюдал еще один ученый - А.П. Hовожилов, сотрудник Института озероведения. Он находился в Карелии в командировке, и ему пришлось провести ночь на автобусной остановке возле селения Куркиеки. Сначала он решил, что в небе вспыхнул метеор, но затем увидел, что это движущийся светящийся объект в форме дирижабля диаметром около 15 метров с рядом ярких иллюминаторов.

Дирижабль шел на высоте в 500 метров над землей, и от страха Новожилов даже пригнулся к земле. Его свидетельство добавило из ряда вон выходящему происшествию ярких красок: НЛО на какое-то время завис над дорогой, а затем от него отделился «челнок», который приземлился за лесом. Об этом же говорили еще двое местных жителя, которые присоединились к Новожилову на остановке. Все вместе они даже взобрались на холм, чтобы получше разглядеть свечение на месте посадки.

Видел НЛО и работник Петрозаводского университета А.Г. Мезенцев. Он наблюдал за небом с теодолитом и высчитал, что НЛО шел на высоте от шести километров и выше.

Но особый интерес у людей вызвала информация, опубликованная в журнале «Авиация и космонавтика» в августе 1978 года. Оказывается, во время полета НЛО произошли сбои в работе ЭВМ во всех вычислительных центрах Карелии.

Наука не дала ответа

Все это вызвало беспокойство властей. После сообщений в СМИ, явлением заинтересовался председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов. В Институте космических исследований было немедленно созвано совещание, результатом которого стало создание спецкомиссии по расследованию инцидента во главе с астрофизиком Львом Гиндилисом.

Местных жителей постарались успокоить рассказами о том, что все произошедшее есть лишь результат сгоревшей ступени ракеты. И действительно, 20 сентября в 4:01 с космодрома Плисецкий был запущен спутник. Однако ученые не были уверены, что дело именно в нём.

Быстро выяснилось, что НЛО видели не только в Карелии, его наблюдали финские авиадиспетчеры, астрономы в Пулково и геофизики под Лехтой.

В конце концов сложилась основная версия, которая гласила, что над Карелией летали сразу несколько НЛО – иначе объяснить разные показания людей было невозможно. Но обычные люди остались уверены, что в ту ночь над ними провели эксперимент советские военные, которые испытали новое оружие, вызывающее галлюцинации, видения и чувство страха.

В отчете, отправленном наверх, ученые указали, что случай с НЛО связан с оптическими явлениями в верхних слоях атмосферы вследствие запуска спутника радиоэлектронной разведки «Космос-955». Но на самом деле объяснить природу НЛО никто не смог.