Зачем в Чернобыле полностью закопали целое село

До 1986 года в селе Копачи проживало больше тысячи человек. Однако сегодня в графе «численность населения» этой местности проставлен ноль. Жителей села, впрочем, как и других деревень и городов, эвакуировали после аварии на Чернобыльской АЭС. Вот только здания, например, в той же Припяти стоят до сих пор, а Копачи закопали под землю в буквальном смысле слова.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Почему именно Копачи?

Видео дня

Село Копачи Киевской области упоминается еще в книге Лаврентия Похилевича «Сказания о населенных местностях Киевской губернии» 1864 года. Причем, по словам Похилевича, в Копачах находилась деревянная церковь 1742 года постройки. Автор подробно описал и расположение этого населенного пункта: в «10-ти верстахъ отъ Чернобыля» на правой стороне реки Припяти, на низменном месте. Именно эта низменность в 1960-х годах и привлекла сюда проектировщиков будущей Чернобыльской атомной электростанции.

Интересно, что первоначально, если верить авторам издания «Чернобыль. Реальный мир», Сергею Паскевичу и Денису Вишневскому, строители всерьез рассматривали вариант возведения АЭС возле села Оташев, расположенного на полуострове в дельте реки Припяти. Но потом от этой мысли пришлось отказаться: дело в том, что Оташев в шутку называли «Чернобыльской Венецией» из-за регулярных половодий. Впрочем, Алла Ярошинская, автор издания «Чернобыль. Большая ложь», утверждает, что одним из «претендентов» числилось также и село Ладыжино Винницкой области. Как бы то ни было, выбор пал именно на село Копачи. 15 марта 1966 года Минэнерго окончательно утвердило место возведения АЭС.

Эвакуация и снос домов

Так село Копачи оказалось самым ближним к Чернобыльской атомной станции населенным пунктом: между ними было всего 3,8 километра. В связи с тем, что 1200 жителей села оказались в непосредственной близости от четвертого энергоблока, на котором 26 апреля 1986 года произошла авария, их эвакуировали в безопасные районы в числе первых. Тогда, как пишет в своей книге «Чернобыльская катастрофа» Виктор Барьяхтар, правительственной комиссией было принято решение вывезти всех людей из 10-километровой зоны вокруг АЭС. Барьяхтар упоминает села Семиходы, Шепеличи и Копачи.

Многие из эвакуированных селян надеялись на то, что однажды они смогут вернуться назад, но их надеждам не суждено было сбыться. Мало того, что уровень радиации в Копачах, безусловно, зашкаливал, так еще и все постройки, в том числе и дома местных жителей, попросту снесли, закопали под землю, а сверху насыпали курганы. Об этом пишет в издании «От Укрытия до Конфайнмента четвёртого блока Чернобыльской АЭС», П. И. Кривошеев. Однако здание детского сада и некоторые помещения машинно-тракторной станции ликвидаторы не тронули.

Причины уничтожения села

Подобная избирательность по части выбора зданий для сноса не кажется странной, если знать причины, по которым Копачи сравняли с землей. Дело в том, что сельчане, возможно, не понимая всей опасности ситуации, стремились вернуться домой. О том, что по родным хатам скучали практически все Чернобыльские старожилы, упоминается и в книге Андрея Иллеша и Андрея Пральникова «Репортаж из Чернобыля: записки очевидцев, комментарии, размышления». А если дом снести, то и возвращаться будет некуда. Вероятно, так рассудили те, кто в то время представлял власть в так называемой «зоне отчуждения». Да и мародеров, желающих поживиться дармовщиной и найти уютный уголок, хватало: радиация их не останавливала.