Зачем в Чернобыле полностью закопали целое село

До 1986 года в селе Копачи проживало больше тысячи человек. Однако сегодня в графе «численность населения» этой местности проставлен ноль. Жителей села, впрочем, как и других деревень и городов, эвакуировали после аварии на Чернобыльской АЭС. Вот только здания, например, в той же Припяти стоят до сих пор, а Копачи закопали под землю в буквальном смысле слова.
Село Копачи Киевской области упоминается еще в книге Лаврентия Похилевича «Сказания о населенных местностях Киевской губернии» 1864 года. Причем, по словам Похилевича, в Копачах находилась деревянная церковь 1742 года постройки. Автор подробно описал и расположение этого населенного пункта: в «10-ти верстахъ отъ Чернобыля» на правой стороне реки Припяти, на низменном месте. Именно эта низменность в 1960-х годах и привлекла сюда проектировщиков будущей Чернобыльской атомной электростанции.
Интересно, что первоначально, если верить авторам издания «Чернобыль. Реальный мир», Сергею Паскевичу и Денису Вишневскому, строители всерьез рассматривали вариант возведения АЭС возле села Оташев, расположенного на полуострове в дельте реки Припяти. Но потом от этой мысли пришлось отказаться: дело в том, что Оташев в шутку называли «Чернобыльской Венецией» из-за регулярных половодий. Впрочем, Алла Ярошинская, автор издания «Чернобыль. Большая ложь», утверждает, что одним из «претендентов» числилось также и село Ладыжино Винницкой области. Как бы то ни было, выбор пал именно на село Копачи. 15 марта 1966 года Минэнерго окончательно утвердило место возведения АЭС.
Так село Копачи оказалось самым ближним к Чернобыльской атомной станции населенным пунктом: между ними было всего 3,8 километра. В связи с тем, что 1200 жителей села оказались в непосредственной близости от четвертого энергоблока, на котором 26 апреля 1986 года произошла авария, их эвакуировали в безопасные районы в числе первых. Тогда, как пишет в своей книге «Чернобыльская катастрофа» Виктор Барьяхтар, правительственной комиссией было принято решение вывезти всех людей из 10-километровой зоны вокруг АЭС. Барьяхтар упоминает села Семиходы, Шепеличи и Копачи.
Многие из эвакуированных селян надеялись на то, что однажды они смогут вернуться назад, но их надеждам не суждено было сбыться. Мало того, что уровень радиации в Копачах, безусловно, зашкаливал, так еще и все постройки, в том числе и дома местных жителей, попросту снесли, закопали под землю, а сверху насыпали курганы. Об этом пишет в издании «От Укрытия до Конфайнмента четвёртого блока Чернобыльской АЭС», П. И. Кривошеев. Однако здание детского сада и некоторые помещения машинно-тракторной станции ликвидаторы не тронули.
Подобная избирательность по части выбора зданий для сноса не кажется странной, если знать причины, по которым Копачи сравняли с землей. Дело в том, что сельчане, возможно, не понимая всей опасности ситуации, стремились вернуться домой. О том, что по родным хатам скучали практически все Чернобыльские старожилы, упоминается и в книге Андрея Иллеша и Андрея Пральникова «Репортаж из Чернобыля: записки очевидцев, комментарии, размышления». А если дом снести, то и возвращаться будет некуда. Вероятно, так рассудили те, кто в то время представлял власть в так называемой «зоне отчуждения». Да и мародеров, желающих поживиться дармовщиной и найти уютный уголок, хватало: радиация их не останавливала.
Кроме того Копачи «похоронили» и из соображений безопасности. Как пишет в своей книге «Страсти по Чернобылю», Владимир Губарев, в селе не просто нельзя было жить, даже пройти по улицам было смертельно опасно. По мнению Губарева, радиоактивная пыль легла толстым слоем на все дома, сараи, огороды, деревья. Все это необходимо было поместить под землю для того, чтобы радиоактивный мусор отлежался там несколько веков, а может быть и тысячелетий.