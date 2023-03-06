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1 час назад

Ученые сфотографировали, как самка косатки ухаживает за детенышем черного дельфина

Газета.Ru

Ученые пронаблюдали, как взрослая самка косатки плавает с детенышем гринды (или черным дельфином) и ухаживает за ним. Статья об этом опубликована в Canadian Journal of Zoology.

Самка косатки ухаживает за детенышем черного дельфина: фото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Касаток легко узнать по ярко-белым отметинам на фоне черной кожи. Это самые крупные из океанических дельфинов. Вторыми по величине являются гринды, которые немного меньше косаток, но все же намного крупнее «обычных» дельфинов. Оба вида плотоядны и оба имеют широкий ареал. В новой работе зоологи описывают свои наблюдения за детенышем гринды, путешествующим с группой косаток.

По словам ученых, детеныш не только путешествовал с небольшой группой косаток: одна из взрослых самок заботилась о нем. Такая забота выражалась в том, что косатка позволяла детенышу плавать сразу за своим грудным плавником. В этом положении маленький дельфин может воспользоваться волной давления, создаваемой взрослым, чтобы двигаться в том же темпе, прилагая при этом гораздо меньше усилий. Кроме того, взрослая самка обеспечивала защиту, но не могла кормить детеныша, потому что у нее не было молока.

По мнению ученых, детеныш гринды либо отделился от своей стаи по какой-то неизвестной причине и был найден косаткой, либо был украден у первоначальной матери.

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