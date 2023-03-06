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39 минут назад

Песня россиянина про капибару стала мировым мемом

Lenta.ru

Песня «Капибара» российского автора Сто-Личный Она-Нас (настоящее имя — Алексей Плужников) стала вирусным трендом в соцсетях пользователей по всему миру. О том, как песня стала мемом, рассказало издание Мedialeaks.

Песня россиянина про капибару стала мировым мемом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что пользователи TikTok записали более 400 тысяч видео, в которых использовалась песня о капибаре. При этом популярность трека вышла за пределы России. В частности, в Великобритании он находится в топе-20 самых прослушиваемых песен в приложении TikTok. В общей сложности видео по запросу «песня капибара мем» на TikTok имеют 978,9 миллиона просмотров. Всего же по тегу #capybara видео TikTok набрали 5,5 миллиарда просмотров.

Авторы многих роликов, в которых используется песня Плужникова, иронизируют над навязчивостью мотива и показывают, как могут начать напевать ее без всякой причины.

Алексей Плужников (Сто-Личный Она-Нас) — музыкант, автор песни о капибарах, на создание которой у него ушло около получаса. За месяц видео с его треком набрало на YouTube более двух миллионов просмотров.

Истории,Алексей Плужников,
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