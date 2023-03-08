Почему в Германии запрещали есть бананы

В 30-е в нацистской Германии была развернута антибанановая кампания: за импорт любимых немцами бананов приходилось платить валютой. Самый необычный результат падения Берлинской стены — стремительный рост спроса на бананы. "Рамблер" расскажет, почему это произошло.

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Бананы объявили вредными для здоровья нации. В газетах появлялись сообщения, что бананами травятся и давятся. А в витринах фруктовых магазинов можно было встретить антибанановые отзывы.

В те времена жизнь в ГДР и ФРГ сильно различалась. Восточная Германия, жившая под влиянием СССР, переняла его образ жизни. Множество продуктов перестали появляться на прилавках этой части Германии, а количество поставщиков сократилось.

Единственным источником бананов для Восточной Германии стал Вьетнам. И любые бананы, которые попадали в страну, становились настолько старыми и коричневыми, что есть их было просто невозможно.

Как только железный занавес рухнул, жители восточной части быстро поняли, что трава (и бананы) были всерьез зеленее с другой стороны страны. Поэтому бывшие восточные немцы выстраивались в очередь в продуктовые магазины, чтобы купить зеленые бананы.

Этот период Германии получил название "банановой революции". Поэтому, когда в стране формируется очередь, немцы уточняют, не раздают ли впереди бананы.