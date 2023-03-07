Каким был советский общепит

Дешево и сердито – так чаще всего говорят про советский общепит. Этот своего рода феномен по сей день вызывает противоречивые воспоминания. Одни с воодушевлением говорят о столовых, в которых всегда подавали большие и сытные порции за сущие копейки. У других же в памяти запечатлелись кафе и рестораны с их однообразными меню и высокомерным отношением персонала.

Фото: Мир24 Мир24

Яркую иллюстрацию такого заведения представил в одном из своих фильмов Эльдар Рязанов. Режиссер с присущей ему гениальностью тонко подметил все самые неприглядные пороки советского общепита, а затем перенес их под крышу своего киношного ресторана с весьма безобидным названием. По сюжету столичный «Одуванчик» пользуется дурной славой: в нем невкусно готовят, плохо убирают, а еще постоянно хамят посетителям. Но однажды сюда наведывается журналист Юрий Никитин, и с этого момента все меняется…

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За стремительным перевоплощением безнадежного ресторана в приятное молодежное кафе наблюдает с улыбкой уже не одно поколение зрителей. Еще раз насладиться этой лирической комедией можно на телеканале «МИР». Смотрите х/ф «Дайте жалобную книгу» 7 марта в 22:25 и 9 марта в 7:25.

Пафос ресторанов

Ресторан по праву считался вершиной советского общепита. Завсегдатаи этих заведений – творческая интеллигенция, цеховики и работники торговли. Простому же человеку ужин в таком месте сильно бил по карману. А потому для большинства людей поход в ресторан оказывался событием незаурядным, и готовились к нему заранее. Женщины по такому случаю надевали вечерние платья, а мужчины облачались в костюмы и галстуки.

Впрочем, даже такой изысканный дресс-код не был гарантией приятного вечера. В некоторых особо образцовых заведениях посетителям предстояло пройти строгий фейсконтроль у швейцара на входе. Он оценивал по внешнему виду платежеспособность клиентов и решал, кому предоставить свободный столик, а кому показать табличку «мест нет». При этом частенько спорные ситуации решались чаевыми – рублем, «трешкой», а то и «пятеркой». Неслучайно должность «смотрителя дверей» считалась очень хлебной, и получали ее только по протекции.

Элитой в сфере обслуживания были и официанты. Они – и выгодные женихи, и завидные приятели, родством и дружбой с которыми дорожили и гордились. Иметь в знакомых официанта считалось большой удачей.

У такого человека всегда был припасен столик «для своих». Правда, стать официантом в советское время можно было лишь после специального обучения. На курсах изучали не только правила обслуживания, сервировку и кулинарию, но и ресторанное оборудование, психологию и даже микробиологию.

Столовая культура

В отличие от недосягаемых ресторанов, вездесущие столовые были открыты для всех без исключения. Каждого, кто переступал порог такого заведения, неизменно обдавало запахом тушеной капусты и клубами теплого пара, оглушало звяканьем посуды и гулом повседневных разговоров. Даже в наши дни не составит труда отыскать эту обитель котлет и пюре в любом уголке страны.

А ведь именно с таких заведений и начиналась вся система общественного питания в СССР. Повсеместное внедрение столовых началось в 20-е годы прошлого столетия. Они открывались во всех городах, при каждом заводе и фабрике, при НИИ и вузах, вместо кабаков, трактиров и буржуазных кафе. Их главный принцип – доступность для любых слоев населения.

Советское руководство, которое стремилось поддерживать высокую производительность труда, прекрасно понимало, что рабочих нужно хорошо кормить. Причем «хорошо» – не подразумевало вкус и пользу блюд, тогда на это никто не обращал внимания. Гораздо важнее, чтобы каждый честный пролетарий мог получить комплексный обед за полтора рубля и желательно «не отходя от станка».

Вместе с тем в СССР начал набирать популярность и новый идеологический лозунг «Долой кухонное рабство!». По замыслу агитаторов, пункты общественного питания должны были освободить женщин из плена кастрюль и сковородок. Вместо этого представительницам прекрасного пола предлагалось посвящать больше времени своему вкладу в производство, ведь лишних рук, как известно, не бывает.

Общепит не только кормил людей, но и служил инструментом культурного воспитания. Правила посещения столовых приучали рабочий класс снимать в помещениях головные уборы, мыть руки перед едой, убирать за собой подносы с грязной посудой. Это сегодня о таких элементарных вещах уже никому напоминать не нужно, а людям начала советской эпохи приходилось долго и упорно вырабатывать такие привычки.

Рюмочные, кафе-стекляшки и пельменные

В 50-е годы в столице СССР начинают появляться первые рюмочные и пивные. Удивительно, но их открытие было делом государственным, нацеленным на то, чтобы приобщить советского человека к культуре потребления алкоголя. Специализированные закусочные должны были отучить народ от пьяных посиделок на детских площадках и в парках.

Купить рюмку в таком заведении можно было только вместе с закуской – бутербродом, пирожком, винегретом или килькой. На горячее предлагались котлеты, чебуреки, сосиски с горошком или пельмени. Долго рассиживаться в таких местах было не принято, да и сидеть было попросту негде – в тесном помещении люди толпились за высокими столиками без стульев. Не трудно догадаться, что здесь преобладал исключительно мужской контингент. Посетители встречались в рюмочных после работы, чтобы опрокинуть стопку-другую, обсудить последние новости и разойтись по домам.

А вот излюбленным местом молодежи были кафе. В послевоенные годы они располагались в просторных помещениях с панорамными окнами в целую стену. В народе их так и прозвали «стекляшки». Помимо мороженого в железных креманках, здесь можно было побаловать себя эклерами, пирожными «Прага», коктейлями и кофе.

Позже в парках и скверах стали открываться однотипные сборно-щитовые кафетерии с одинаковым названием «Минутка». Обстановка и ассортимент в них тоже были очень похожими. Гостей обычно угощали пирожками, пончиками, бутербродами, горячими и холодными напитками. По сути, здесь органично совмещались чебуречная, пельменная, пышечная и рюмочная. В теплое время года несколько столиков устанавливали на открытой веранде, чтобы гости могли перекусить на свежем воздухе.

Хрущевская эпоха привнесла в советский общепит еще несколько оригинальных решений. Именно в этот период широкое распространение получили всевозможные чебуречные, пирожковые и пельменные. В последних, как это понятно по названию, можно было подкрепиться пельменями, причем всегда одинаковыми. Продукцию из обычных бело-красных коробок с названием «Останкинские» засыпали в кастрюли и подавали к столу с бульоном, сметаной или уксусом – тут уже посетители имели возможность выбора.

Частыми гостями таких заведений были студенты, командировочные и таксисты. Места в пельменных, как и в рюмочных, чаще всего тоже были стоячими. Под круглой столешницей обычно располагалась полочка, куда можно было поставить сумку или портфель, чтобы освободить руки.