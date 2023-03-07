Почему людям так нравится смотреть видео с животными

Нам нравится смотреть видео с любыми животными — милыми, смешными или просто теми, которые занимаются своими делами. Сейчас такое можно найти в социальных сетях, но и раньше такой способ развлечения был популярным. Все это объясняется определенными процессами в мозге человека.

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Ученые проводили много исследований и выяснили, что любовь к животным у человека возникла по ряду факторов. Особенно это касается домашних любимцев. В материале “Рамблера” — о том, почему нам так нравится смотреть видео с животными.

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Почему мы любим домашних питомцев

Ученые уверены, что связь человека и животного возникла очень давно, примерно в то же время, когда пещерные люди получили возможность распознавать эмоции и чувства других людей. Предполагается, что изначально у людей особые чувства возникли к детенышам животных. Дело в том, что они похожи на малышей человека — у них большая голова, глаза и маленькое туловище.

В связи с этим у человека возникает привязанность к животному. Он чувствует, что оно беззащитное и нуждается в помощи. Тогда человек чувствует себя нужным и важным. Точно такие же чувства у людей вызывает их собственное потомство.

Современные тренды среди владельцев домашних животных тоже говорят об этом. многие люди заводят маленьких собак с большими головами и глазами — они вызывают больше эмоций, чем те же собаки крупных пород.

Со времен пещерных людей многое изменилось. В XIX-XX веке животные стали действительно домашними: их начали брать на руки, разрешили заходить в дом, о них заботились. Сейчас питомцы стали членами семьи, многие позволяют им спать в одной кровати с человеком, их берут с собой в кафе, рестораны и на встречи с друзьями.

Видео с животными

Сейчас в социальных сетях мы регулярно сталкивается с различными видео с собаками, кошками и другими домашними животными. Они смешные, милые или просто красивые — и людям это нравится. Дело в том, что так человек удовлетворяет сразу две своих потребности. С помощью визуальной составляющей он получает быструю информацию, а наличие в видео животного вырабатывает эндорфины в мозге.