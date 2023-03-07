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Опасный хищник вышел к людям в российском регионе

Жители деревни Мессо в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа заметили гуляющую росомаху. Редчайший опасный хищник попал в кадр любителям фотоохоты. Снимок разместили в группе «Честный Тазовский» во «ВКонтакте».

Опасный хищник вышел к людям в российском регионе
© Lenta.ru

После появления фотографии хищника среди жителей российского региона разгорелась дискуссия. Некоторые люди сочли, что росомаха не могла оказаться в тундре.

В то же время эксперты в области ветеринарии рассказали агентству «Ямал Медиа», что ареал обитания хищника распространяется и на тундровую часть ЯНАО.

Специалисты пояснили, что росомаха способна атаковать зверей по размеру больше себя. Не раз возникали случаи нападения на стада ямальских оленеводов. Эксперты также призвали жителей ни в коем случае не кормить росомах и не пробовать с ними заигрывать.

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