Опасный хищник вышел к людям в российском регионе

Жители деревни Мессо в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа заметили гуляющую росомаху. Редчайший опасный хищник попал в кадр любителям фотоохоты. Снимок разместили в группе «Честный Тазовский» во «ВКонтакте».

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После появления фотографии хищника среди жителей российского региона разгорелась дискуссия. Некоторые люди сочли, что росомаха не могла оказаться в тундре.

В то же время эксперты в области ветеринарии рассказали агентству «Ямал Медиа», что ареал обитания хищника распространяется и на тундровую часть ЯНАО.