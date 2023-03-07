Jay Z подарил цветы спародировавшим выступление Рианны пенсионеркам

Американский рэпер Jay Z отправил сотню красных роз пенсионеркам, спародировавшим выступление певицы Рианны на «Супербоуле». Об этом сообщает Insider.

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Женщины, проживающие в доме престарелых Arcadia Senior Living в Кентукки, сняли свою версию песни Rude Boy, исполненной Рианной. Рэперу понравилось исполнение, и он прислал прославившимся в социальной сети TikTok женщинам букет с запиской и упоминанием своего лейбла, с которым работает Рианна.

«Мы любим TikTok здесь, в Roc Nation», — написал он.