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3 часа назад

Jay Z подарил цветы спародировавшим выступление Рианны пенсионеркам

Газета.Ru

Американский рэпер Jay Z отправил сотню красных роз пенсионеркам, спародировавшим выступление певицы Рианны на «Супербоуле». Об этом сообщает Insider.

Jay Z подарил цветы спародировавшим выступление Рианны пенсионеркам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Женщины, проживающие в доме престарелых Arcadia Senior Living в Кентукки, сняли свою версию песни Rude Boy, исполненной Рианной. Рэперу понравилось исполнение, и он прислал прославившимся в социальной сети TikTok женщинам букет с запиской и упоминанием своего лейбла, с которым работает Рианна.

«Мы любим TikTok здесь, в Roc Nation», — написал он.

Всего в записи пародии приняли участие 12 женщин в возрасте 80 до 92 лет. Оно набрало 30 млн просмотров и 3,5 млн лайков в TikTok.

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