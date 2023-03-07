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1 час назад

Могут ли крокодилы на самом деле плакать

Ferra.ru

Во многих языках есть выражение "крокодиловы слёзы". Оно означает неискреннее проявление чувств человеком. Но плачут ли крокодилы в действительности?

Могут ли крокодилы на самом деле плакать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Во время поедания добычи крокодилы, оказывается, «плачут». Но на самом деле из глаз выходят у него вовсе не слёзы. Согласно некоторым исследованиям, на голове у крокодила находятся потовые железы. И при поедании пищи они сокращаются. Именно таким образом организм животного избавляется от жидкости, которая содержит вредные соли. По мнению шведских учёных, это объясняется не очень эффективной работой почек крокодила.

Кроме того, соли, которые выделяются через «слёзы» крокодила, вредят рептилиям и приносят пользу насекомым. В этой жидкости содержатся минеральные соли.

Подобная особенность есть и других животных. Например, у черепах, у некоторых ящериц и змей.

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