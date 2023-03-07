Могут ли крокодилы на самом деле плакать

Во время поедания добычи крокодилы, оказывается, «плачут». Но на самом деле из глаз выходят у него вовсе не слёзы. Согласно некоторым исследованиям, на голове у крокодила находятся потовые железы. И при поедании пищи они сокращаются. Именно таким образом организм животного избавляется от жидкости, которая содержит вредные соли. По мнению шведских учёных, это объясняется не очень эффективной работой почек крокодила.