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1 час назад

Почему на вершины пирамид в Египте подниматься запрещено

Ferra.ru

Египетские пирамиды, как считают учёные, появились на Земле более 4 тысяч лет назад. Эти сооружения - символ древней цивилизации. Поэтому они и привлекают туристов со всего мира. Но вот забираться на их вершины нельзя.

Почему на вершины пирамид в Египте подниматься запрещено
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Первая причина, почему на вершину египетских пирамид вас не пустят, - это сохранность сооружений. Из семи чудес света до наших дней дожило одно - пирамида Хеопса. К тому же в целом конструкция пирамид в Египте не подразумевает того, что люди будут забираться на их вершины.

Но даже если бы и существовала у египетских пирамид лестница, вряд ли многие могли бы по ней взбираться. Кроме того, частое посещение смотровых площадок на вершине пирамид могло бы привести к их разрушению. Связано это с тем, что в основном пирамиды в Египте сделаны из мягких пород - песчаника, известняка.

Вторая причина запрета - это опасность подобной прогулки. Сейчас нет никаких специальных маршрутов, которые указывали бы на то, как можно безопасно добраться до вершины. А если вы хотите попасть туда самостоятельно, то это будет подобно попытке подняться на 40-этажное здание без страховки. Бывает и так, что туристы на вершину забираются, а спуститься сами не могут: подобный случай произошёл в 2010 году с молодым человеком.

Наконец, не все туристы и посетители пирамид будут вести себя прилично и уважительно относиться к историческим местам. Проще всего пресечь такое поведение можно при помощи запрета.

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