Краски весны: история фестиваля красок в Индии

В 2023 году фестиваль начнётся 8 марта и продлится несколько дней.

Фото: Inc-News Inc-News

У этого фестиваля нет конкретной даты. Холи празднуют в 12-м месяце единого индийского календаря, Пхальгуна, на следующий день после полнолуния. В этом году таким днём выпало стать 8 марта.

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Корни праздника

Холи — один из древнейших индийских праздников — его отмечали за три века до начала нашей эры. Как и многие другие торжества, он "оброс" красивыми легендами, которые пересказывают друг другу разные поколения. Так, согласно одной из легенд, злой царь возомнил себя богом, получив в дар от бога вечную жизнь. Царь приказал всем поклоняться ему. Все исполняли приказ, кроме сына и сестры царя (её звали Холика) — наследник продолжал обращаться с просьбами и благодарностями подлинному богу, тётя поддерживала его в этом. Царь повелел сжечь ослушавшихся родственников, но сын его поспешил вступиться за тётушку. Бог (истинный) услышал его мольбы и послал юноше разноцветный шарф — укрывшись им, Холика убережётся от огня. Однако, когда она попыталась воспользоваться подарком бога, порыв ветра сдул с неё шарф и перенёс его на сидящего рядом принца.

С тех пор появилась традиция пачкать друг друга красками. Таким образом люди как бы воплощают разноцветный шарф Холики, и, перенося его краски на другого человека, укрывают его от воздействия злых сил.

Традиции

Холи празднуют на всей территории Индии, но особое внимание этому красочному веселью уделяется на севере страны. За пару недель до фестиваля начинают раскрашивать буквально всё — вплоть до зданий. Помещения украшают цветами, а также приобретают разноцветную пудру, краски, водомёты. В сёлах за две недели до Холи начинают устраивать разные увеселительные мероприятия — концерты, коллективные игры. Во время выступлений артисты собирают деньги на "расходники" для праздника — цветные порошки, тряпки и прочее.

В первый день празднования ближе к ночи разжигают большой костёр — индийцы верят, что огонь прогоняет злых духов и духов холода, всё ещё чувствующих себя вольготно после зимы. Люди отважно топчутся по углям, притягивая к себе благополучие и удачу. Участники Холи осыпают друг друга разноцветной пудрой и обливаются водой. Веселятся все вместе, не разделяясь по кастовым, гендерным, возрастным и иным признакам.