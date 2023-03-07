Матрона Московская: когда и как молиться святой, и в чем ее главное чудо

8 марта 2023 года - день памяти святой блаженной Матроны Московской, или, как ее любовно называют в народе, Матушки Матроны, Матронушки, урожденной Матроны Димитриевны Никоновой. Ровно 25 лет назад, 8 марта 1998 года, произошло торжественное обретение мощей блаженной Матроны Московской, и с тех пор 8-го марта, как и 2-го мая, в день кончины Матронушки, в храмах звучат особые молебны святой. Молятся Матушке Матроне, прося защиты в тяжелых жизненных обстоятельствах, в болезнях или перед операцией, когда не ладится с работой или учебой, если у человека проблемы с жильем, в бедности и нужде, в гонениях, а еще - испрашивая защиты за близких, чтобы мужья и сыновья вернулись с фронта живыми, или о возвращении из плена. Блаженная Матрона помогала верующим и при жизни, особенно в годы Великой Отечественной войны, по молитве святой приходит помощь верующим и сейчас. Наверное, поэтому не иссякает людской поток к мощам святой, которые сейчас находятся в Покровском женском монастыре в Москве.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Святая блаженная Матрона - фактически наша современница. Матронушка родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии, что недалеко от Куликова поля. Девочка от рождения была избранницей Божьей, как сказано в молитве к святой "избранная Духом Божиим". В бедной крестьянской семье Никоновых уже было трое детей, и мать, боясь, что они не смогут прокормить еще одного ребенка, решила, что отдаст его после рождения в приют - о том, чтобы убить дитя во чреве матери, не могло быть и речи. А вот приют виделся выходом из положения. Но незадолго до родов крестьянке Наталье Никоновой приснилась ее еще неродившаяся дочь в виде чудесной белой птицы - с человеческим лицом и закрытыми глазами. Птица села женщине на правую руку. Богобоязненная Наталья расценила этот сон как знак и отказалась от мысли о приюте. Девочка родилась слепой, причем глаз у ребенка не было совсем, глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками - как у той белой птицы, которую мать увидела во сне. Очень скоро обнаружилось, что слепенькой от рождения девочке даровано другое, "духовное" зрение, которое неразрывно связано с даром предвидения, чудотворения и целительства.

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Уже с самого раннего возраста стало ясно, что Матрона иная, чем сверстники: ее редко видели играющей во дворе с другими детьми, зато она часто бывала в храме и почти все время проводила в молитве, у икон. Сверстников Матрона сторонилась неслучайно, у детей были жестокие игры: они стегали слепую девочку крапивой, понимая, что та не ответит обидчику. Или сажали ее в яму и, смеясь, наблюдали, как слепая пытается из нее выбраться. Над беспомощным ребенком издевались - девочка вела себя странно: говорила вещи непонятные, такие, каких от ребенка, обычно, не ждут. Однако скоро жители деревни заметили, что незрячая, беспомощная девочка, не просто на удивление проницательна, но и обладает даром предвидения. Причем Матрона предсказывала не только события из жизни ее родного села, или близлежащих деревень, нет, в иносказательной форме она пророчествовала о судьбе царской семьи, всей России. Надо сказать, что все эти прорицания, к сожалению, исполнились.

Прослышав о прозорливости девочки, к дому Никоновых потянулись за советом и помощью, так из обузы Матрона превратилась в главную кормилицу семьи. Тогда же у слепой девочки обнаружился и дар целительства.

Когда Матронушке шел семнадцатый год, девушку постигла беда - внезапно отнялись ноги, и уже до конца своих дней Матрона оставалась сидячей и абсолютно зависимой от окружающих. В 1925 г. Матронушка перебирается в Москву. Дело в том, что старшие братья Матроны - Михаил и Иван, вступившие в партию, боялись, что присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимает народ, вызовет репрессии со стороны властей. Жалея стариков-родителей и своих братьев, Матрона уезжает из родного дома. Начинается долгий период бездомности Матронушки. Своего угла в столице у нее так никогда и не было - она скиталась по родственникам, знакомым, каким-то убогим домишкам и подвалам. Свидетельница жизни Матроны рассказывала, как зайдя однажды рано утром к Матушке, она застала такую картину: Матронушка лежала лицом к стене и не могла повернуться - за ночь ее волосы примерзли к стенке. Не имеющая прописки, Матронушка много раз, буквально чудом, избегала арестов, съезжая с чужих квартир незадолго до того, как за ней приходили.

Потрясла людей история о том, как однажды за Матроной пришел милиционер, а она ему: "Беги скорей домой, я, слепая да неходячая, от тебя никуда не денусь, а дома у тебя беда, беги, а то не успеешь!" Милиционер послушался, прибежал домой, а там его жена от керогаза обгорела: еле-еле успел довезти до больницы. Когда на следующий день милиционера спросили, почему он не арестовал слепую, тот ответил, что и не пойдет за ней, потому что если бы не эта слепая, он бы жену потерял.

В Москве того периода было много несчастных, потерянных, больных людей. Прослышав о блаженной, многие шли к ней за помощью, и все получали ее. Матронушка принимала до сорока человек в день. Во время войны к ней обращались не только за исцелением, но и те, кто хотел узнать о судьбе близких. Совершенно неграмотная, она, казалось, знала все. Удивительно, но слепая Матрона могла с высокой точностью описать, что происходит за многие километры. Очевидцы свидетельствуют, как в 1946 году Матронушка помогла одной студентке, у которой срывалась защита диплома в архитектурном институте: перед самой защитой она так подробно, в деталях, рассказала девушке об улицах Флоренции и Рима, "будто видела все эти здания воочию".

Внешне жизнь Матроны была однообразной, лишенной пафоса подвига - днем она принимала людей, ночью молилась. Подобно многим подвижникам, блаженная никогда не укладывалась спать по-настоящему - чаще всего она просто дремала, лежа на боку, на кулачке. С миниатюрными, словно детскими ручками и ножками, сидящая на кровати или сундуке, с добрым, светлым лицом и ласковым голосом, - такой она запомнилась людям. Сама тяжело страдающая, она, казалось, не знала ни усталости, ни раздражения. И тут стоит обратить внимание на такой крайне важный момент, который обычно ускользает от нас. Еще один святой, преподобный Кассиан Римлянин, сказал, что "верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви". И в этом смысле подвиг Матронушки может многому научить. Легко любить, когда у тебя все хорошо, и ты готов поделиться своей радостью и с ближним, и с дальним. Но как трудно даже не любить, а просто терпимо относиться к окружающим, если что-то в твоей жизни не складывается или ты болеешь. Ведь часто даже самая незначительная боль делает человека невоздержанным, нас, больных, начинает все раздражать, мы становимся нетерпимы, обидчивы, зацикливаемся на себе и своих переживаниях, а в душе зреет гнев. Причем такая реакция во время болезни настолько обычна, что подчас кажется, что это естественно, что иначе и не бывает.

Матронушка нам близка не только потому, что она почти наша современница. Дело еще и в том, что многое, через что пришлось пройти святой, знакомо и нам. Мы все сталкивались с обидами и гонениями, многим знакома бездомность, никого не обойдут болезни. От рождения слепая, потерявшая в юности в результате паралича способность ходить, много болеющая и в старости, она, конечно, страдала. Но в тех описаниях, которые оставили нам люди, близкие святой, нет и ни слова об этом. Можно только догадываться, чего стоило Матронушке изо дня в день принимать больных и страждущих, причем не просто принимать, а выслушивать, давать советы. Очевидцы рассказывали, как Матронушка могла такой любовью объять приходящих к ней, что уже одно это исцеляло. То есть в ней было столько любви, что, сама страдающая, она находила в себе силы сострадать другим.

Святым нельзя себя назначить, святость - это синергия, два порыва - Божий и человеческий, слитые воедино. С одной стороны, святые - это избранники Божьи, а с другой - люди, совершившие в ответ на Божий призыв свой духовный подвиг - подвиг Любви. Любви к Богу, к нам всем. Но можно ли научиться так любить? И как это сделать? Однажды в разговоре со святой кто-то, оправдывая свою несдержанность, сказал: "Матушка, это все нервы". "Какие нервы, вот ведь на войне и в тюрьме нет нервов... Надо владеть собой, терпеть". Или еще нам всем в назидание: "Если старые, больные или те, кто из ума выжил, будут вам что-то неприятное или обидное говорить, то не слушайте их, не раздражайтесь, а просто им помогите. Помогать людям надо со всем усердием и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали". Оказывается, мы раздражаемся, потому что мало любим. Учиться не раздражаться на тех, кто рядом, и, наоборот, терпеть, не злиться на них, а принимать такими, как есть, - это значит учиться любить. А если делать это каждый день, преодолевая свое "я" ради чужого? Вот такая каждодневная жертвенность из любви к тому, кто рядом, жертвенность, пусть даже никем и не замеченная, ну чем не чудо?

Отошла ко Господу Матушка Матрона 2 мая 1952 года в сталинской Москве.

Предчувствуя грядущую кончину, Матронушка просила похоронить ее на Даниловском кладбище, близ одного из немногих сохранившихся действующих храмов - "чтоб слышать службу". Отпевал ее в церкви Положения Ризы Господней на Донской улице священник Николай Голубцов, а 4 мая 1952 года, на день Жен Мироносиц, при большом стечении народа блаженная и была похоронена на Даниловском кладбище. С годами могила Матронушки становилась все более почитаемым у верующих местом - туда приходили, чтобы почтить святую и помолиться ей. И 1 мая 1998 года, по благословению патриарха Алексия II, мощи старицы были перенесены в Покровский ставропигиальный женский монастырь на Таганской улице, где они и по сей день находятся в специальной украшенной раке. В 1999 году блаженная Матрона была причислена к лику местночтимых, московских, святых, через пять лет, в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация. А в 2013 году Священный Синод установил дополнительный (помимо 2 мая) день памяти блаженной, в честь обретении ее мощей - 8 марта.

Молитва к блаженной старице Матроне: