Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
3 часа назад

Леопард-«крестница» Памелы Андерсон второй раз стала бабушкой

Мир24иещё 1

Дочь дальневосточного леопарда Памелы, которая находится под опекой американской актрисы Памелы Андерсон, зафиксировали вместе с котенком в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье, сказано на сайте учреждения.

Леопард-«крестница» Памелы Андерсон второй раз стала бабушкой
Фото: Мир24Мир24

«Выяснилось, что леопард Памела (Leo 38F) жива и здорова, регулярно фиксируется камерами. Все в порядке и у ее потомков. Так, на фото с дочерью Памелы (Leo 120F) видно, как самка одной из редчайших больших кошек размеренно идет по склону, а за ней следует котенок. Это единственный детеныш в новом помете дочери «звездного» леопарда», – говорится в сообщении.

Котенку около восьми месяцев, его пол пока неизвестен. Таким образом, леопард Памела уже дважды стала бабушкой.

Также фотоловушки зафиксировали другую внучку Памелы, которая появилась на свет в 2017 году. Она ведет самостоятельную жизнь на участке на севере нацпарка. Ей присвоен номер Leo 165F. Как заявили ученые, на снимках она выглядит здоровой, сытой и готовой к знакомству с самцом.

Актриса Памела Андерсон многократно посещала Россию после того, как в 2015 году стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы. В 2015 году знаменитость участвовала в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в рамках форума она обсуждала с главой Минприроды РФ вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов.Ученые установили, что леопард Памела уже дважды принесла потомство.

Папа римский Франциск стал хранителем леопарда из национального парка «Земля леопарда» в Приморье и дал ему имя Мартин Фьерро.

Истории,ФРАНЦИСК,Памела Андерсон,Минприроды России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий