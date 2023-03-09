Леопард-«крестница» Памелы Андерсон второй раз стала бабушкой

Дочь дальневосточного леопарда Памелы, которая находится под опекой американской актрисы Памелы Андерсон, зафиксировали вместе с котенком в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье, сказано на сайте учреждения.

Фото: Мир24 Мир24

«Выяснилось, что леопард Памела (Leo 38F) жива и здорова, регулярно фиксируется камерами. Все в порядке и у ее потомков. Так, на фото с дочерью Памелы (Leo 120F) видно, как самка одной из редчайших больших кошек размеренно идет по склону, а за ней следует котенок. Это единственный детеныш в новом помете дочери «звездного» леопарда», – говорится в сообщении.

Котенку около восьми месяцев, его пол пока неизвестен. Таким образом, леопард Памела уже дважды стала бабушкой.

Также фотоловушки зафиксировали другую внучку Памелы, которая появилась на свет в 2017 году. Она ведет самостоятельную жизнь на участке на севере нацпарка. Ей присвоен номер Leo 165F. Как заявили ученые, на снимках она выглядит здоровой, сытой и готовой к знакомству с самцом.

Актриса Памела Андерсон многократно посещала Россию после того, как в 2015 году стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы. В 2015 году знаменитость участвовала в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в рамках форума она обсуждала с главой Минприроды РФ вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов.Ученые установили, что леопард Памела уже дважды принесла потомство.