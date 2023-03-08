8 Марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день мужчины спешат поздравить своих мам, бабушек, сестер и любимых женщин с праздником - Международным женским днем.

Фото: В Подмосковье В Подмосковье

На Руси 8 марта проводились обряды для привлечения женихов, а в Сирии отмечают День Мартовской революции.

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Международный женский день

Всемирный день женщин был введен в 1909 году. Его основа – борьба прекрасной половины человечества за право быть услышанными в политической, экономической и социальной областях.

Считается, что дата связана с первым в истории «маршем пустых кастрюль», когда 8 марта 1857 года на улицы вышли текстильщицы Нью-Йорка. Они требовали повысить зарплаты, улучшить условия труда и сделать их равными в правах с мужчинами.

Сегодня 8 Марта, напротив, стало днем женственности, нежности, красоты и внимания к женщинам. А в России в этот день особенно стараются порадовать матерей – хранительниц семьи.

Обретение мощей Матроны Московской

Символично, что именно 8 марта по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны Московской – святой, к которой чаще всего обращаются женщины с молитвами о ребенке.

Матрона родилась в 1885 году слепой. Но с раннего детства отличалась духовным зрением. По преданиям, она с 8 лет лечила больных и предсказывала будущее. К 17 годам у нее отнялись ноги, но она продолжала помогать людям.

В годы Великой Отечественной войны Матрона принимала, утешала и исцеляла до 40 человек в день. Она предсказала свою смерть за 3 дня и умерла 2 мая 1952 года в Москве. А в 1998 году ее останки были перенесены в Покровский монастырь, куда ежедневно приезжают тысячи людей попросить об излечении и о здоровье близких.

День революции в Сирии

В Сирийской Арабской Республике в этот день отмечают государственный праздник - День революции 8 марта или День Мартовской революции. В результате одного из военных переворотов в 1963 году к власти пришла партия «Баас» или партия арабского социалистического возрождения.В этом же году с целью подчеркнуть значимость событий марта 1963 года в судьбе Сирии была учреждена памятная награда – медаль «8 марта». В этот день на улицах и площадях в городах Сирии проходят митинги и демонстрации в поддержку президента Асада.

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