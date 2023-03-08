Тюльпаны, салат мимоза и брошь с янтарем: как праздновали 8 Марта в ХХ веке

Изначально Международный женский день имел выраженную политическую окраску, что отразилось в символике праздника и первых открытках. Многие же современные женщины 8 Марта просто радуются весне, цветам и поздравлениям.

Фото: Mos.ru Mos.ru

О том, как менялся праздник, mos.ru рассказала Ирина Карпачева, руководитель отдела «История Москвы» Музея Москвы.

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Символы праздника

Советская Россия стала первой страной в мире, которая полностью уравняла права мужчин и женщин во всех областях социальной жизни Конституцией 1918 года. В следующем, 1919-м, в календаре молодого государства появился официальный праздник 8 Марта, тогда — Международный день работниц. Международным женским днем 8 Марта стало в 1921 году, но еще долго в этот праздник женщин чествовали за достижения в работе. Домашним праздником Международный женский день стал в 1966-м, когда 8 Марта сделали нерабочим днем.

Во второй половине XX века, когда женщины, отвоевав права, захотели внимания, цветов и подарков, в СССР начали формироваться новые традиции празднования 8 Марта. Поначалу в свой выходной женщины стояли в очередях и у плиты.

«Разве только 7 марта после торжественных поздравлений на работе женщин отпускали пораньше, чтобы они успели занять очередь в парикмахерскую и сделать праздничную прическу. А по большому счету они так же, как обычно, готовили и накрывали праздничный стол. Что касается символов праздника, то здесь много мифов. Например, мимоза. Легенда гласит, что веточки мимозы женщинам — передовикам производства предложила дарить Надежда Крупская, которая, будучи заместителем наркома просвещения, как раз занималась праздниками. В это время года в столице можно было найти только мимозу, так она стала символом 8 Марта. Более того, культовый салат мимоза многие хозяйки украшали поначалу не яичным желтком, а шариками настоящей мимозы», — говорит Ирина Карпачева.

В начале 1960-х появились специальные конфеты к 8 Марта, плакаты, ткани и коробки для подарков. Полотенца, салфетки, свечи с символикой праздника были популярны в то время. Советская производственная индустрия подхватила тренд, когда после Великой Отечественной страна уже по большей части отстроилась, а зарплаты стали расти.

К концу 1960-х годов распространенным подарком стали духи, появились парфюмерные наборы «8 Марта». В 1967–1968 годах женщинам стали дарить серебряные и мельхиоровые украшения с янтарем, особенным спросом пользовались броши. Янтарь стоил недорого, ассоциировался с весной и солнцем.

Роскошным подарком в 1980-е могли стать импортные колготки — из ГДР или Италии. Косметику, например помаду, мужчины дарить боялись, опасаясь не угадать с оттенком. Хорошие букеты в те времена были в дефиците, к празднику их мгновенно раскупали.

«Но все-таки москвички больше всего любят цветы. За последние 40 лет символом праздника стали разноцветные тюльпаны — голландские и отечественные. К женскому дню их завозят в Москву в огромных количествах. В 1990-е в городе стало модно дарить гиацинты, которые тоже символизировали приход весны. А несколько лет назад самым популярным подарком вдруг стали игрушки — медвежата, украшенные розочками», — говорит Ирина Карпачева.

Эволюция открыток

На первых открытках, массово выпускавшихся в СССР с 1950-х годов, художники старались подчеркнуть международный статус праздника — например, на одной из карточек, хранящихся в Музее Москвы, можно увидеть лица азиатки, африканки и девушки европейской внешности.

По мере того как уходила в прошлое политическая составляющая праздника, менялись и открытки. На них часто стали изображать детей и игрушки — в детских садах и школах тоже появилась традиция поздравлять девочек.

«Несколько лет подряд на 8 Марта я находила в своем школьном портфеле тайно положенную открытку с трогательным поздравлением без подписи. Так и не знаю, кто их писал. В девятом классе мальчишки устроили для нас смешную лотерею. Каждая девочка вытягивала бумажный номерок и в соответствии с ним по всему классу искала подарок. До сих пор помню, что получила от одноклассников супермодный презент — керамическую конфетницу. Тогда керамика была очень модной и недорогой. Обязательно передам этот подарок в фонды нашего музея вместе с открыткой, написанной с ужасным количеством грамматических ошибок», — улыбается Ирина Карпачева.

Одна из открыток 1980 года работы художницы Татьяны Варламовой хранится в Музее Москвы. Ее образы отличались большой оригинальностью. На карточке изображена цифра восемь в виде матрешки, из которой выглядывают школьники с букетами, — автор обыграла сходство восьмерки с формой традиционной русской игрушкой.

С 1960-х годов на открытках стали все чаще появляться цветочные композиции. Особенно удавались царственные красные розы Ольге Ходатаевой, которая начала рисовать их в 1954 году. Интересно, что ее работы не предназначались специально к 8 Марта, но так получалось, что именно их и выбирали мужчины в подарок женщинам.

Открытки с объемными изображениями цветов смотрелись красиво и необычно. В начале 1960-х стали выпускать карточки в стиле советского реализма, красивые и душевные. Работали над изображениями улыбающихся пионеров, зайцев, медвежат с трогательными букетиками художники-мультипликаторы Владимир Зарубин, Юрий Ряховский.

До 1970-х годов открытки были в основном рисованными, а после стали популярны фотооткрытки с цветочными композициями. В коллекции Музея Москвы хранятся уникальные экземпляры одного из родоначальников цветной фотоколлажной композиции Ивана Дергилева.

Сначала открытки было принято отправлять только по почте, но постепенно появилась традиция вручать их лично — вложив в конверт или в коробку с подарком. Дети с удовольствием подписывали их мамам и бабушкам. В коллекции Музея Москвы хранится много карточек с трогательными надписями детским почерком.