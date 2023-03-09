День в истории: чем примечательно 9 марта

Чем примечательна дата 9 марта?

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Сегодня, 9 марта, Всемирный день диджея и международный день нестандартно мыслящих людей. 9 марта в Минске провозгласили создание независимой Белорусской Народной Республики, в Нью-Йорке впервые представили куклу Барби, в космос полетела Чернушка, Шаболовка начала транслировать телепередачи. Родились композитор Рим Хасанов, киноактриса Орнелла Мути, первый космонавт Юрий Гагарин. Умерли писатель Фатих Амирхан, артист Леонид Утесов, журналист Артем Боровик. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Умер Амирхан

9 марта 1926 года в Казани умер Фатих Амирхан. С 1907 года он из-за паралича ног был прикован к инвалидной коляске, что не мешало ему стать журналистом, писателем, драматургом и влиятельным общественным деятелем. В 1907-м он открыл газету "Эль-Ислах", в которой работал Тукай, в 1909-м перевел на татарский учебник эсперанто. Был руководителем газеты "Кояш", автором журналов "Анг", "Яшен", "Ялт-йолт". Среди его знаковых произведений — пьеса о конфликте поколения "Яшьләр" ("Молодежь"), повесть "Хәят" ("Хаят"). Скончался в доме по адресу Жуковского, 12, где жил с семьей брата.

9 марта 1947 года в селе Языково Благоварского района родился композитор Рим Хасанов. После Уфимского института культуры, служа в армии, уже написал несколько популярных песен, к примеру "Кышкы романс". Несколько лет руководил музыкальным отделеним Башкирского драматического театра, жил в Австралии, после переехал в Москву. Среди его произведений — "Су сибегез гөлләргә", "Кыңгыраулы мәктәп еллары" и многие другие. Также сочинил музыку для более чем 70 спектаклей, в том числе для Камаловского театра — "Телсез күке" ("Немая кукушка") по пьесе Зульфата Хакима.

9 марта 1961 года Советский Союз запустил на орбиту космический корабль с дворнягой Чернушкой и манекеном, прозванным "Иваном Ивановичем". Правительство требовало отправить в космос человека, но Сергей Королев решил это сделать только после двух подряд успешных пусков кораблей с собаками. Так что полет Чернушки стал одной из "генеральных репетиций". После витка вокруг Земли "Восток" потерял связь с ЦУП и, не добравшись до запланированной точки посадки, приземлился в заснеженное поле в 9 километрах от Заинска, около деревни Старый Токмак. Манекен "Иван Иванович" на парашюте опустился в нескольких сотнях метров рядом. С 1969 года чучело Чернушки хранится в Музее истории медицины в Риге.

9 марта 2022 года Сергей Богатов, потерпевший по делу о покушении на убийство и гендиректор ООО "УК "ПЖХК", заявил "Реальному времени": "После моей ликвидации новый директор работал бы по-другому". На допросе в Советском райсуде Казани он объяснил, как пережил четыре выстрела в голову и почему считает обвиняемого нанятым киллером. И выразил надежду на посадку известных ему заказчиков.

Началось советское телевидение

9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области родился Юрий Гагарин. После техникума, аэроклуба и Советской Армии он учился в 1-м Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени Ворошилова, написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты, и после множества различных тестов и проверок он был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов. 12 апреля 1961 года Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле "Восток". За один час 48 минут он облетел Земной шар и приземлился в Саратовской области. Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиакатастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Урна с прахом первого советского космонавта находится в Кремлевской стене в Москве.

9 марта 1937 года телецентр на Шаболовке провел первую в стране опытную передачу электронного телевидения в эфир. Тогда передачи показывали четыре раза в неделю по два часа. Смотреть могло около ста человек (плюс счастливые родственники обладателей телевизоров ТК-1 с размером экрана кинескопа 14 на 18 сантиметров). Первым делом был показан документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б).

Первая кукла Барби

9 марта 1918 года в Минске провозгласили создание Белорусской Народной Республики (БНР). Идея создания белорусского государства возникла у части делегатов Первого Всебелорусского съезда в декабре 1917-го. Базовый принцип территорий, обладающих суверенитетом, определялся во второй Уставной грамоте БНР: это этническая территория белорусов, где они "численно преобладают". Вскоре было объявлено, что Брестский мирный договор между большевиками и немцами потерял силу. Немцы ответили разгоном Рады БНР и Народного секретариата, а после и ее запретом. Однако органы власти продолжали действовать в Беларуси. Символами БНР стали бело-красно-белый флаг, герб "Погоня" и гимн, написанный в 1919 году.